Evan Dando, líder de Lemonheads, dará cuatro conciertos en España en noviembre

El estadounidense Evan Dando, quien fuera líder de la banda The Lemonheads, dará cuatro conciertos en España nueve años después de su última actuación en este país, según ha anunciado la promotora Live Nation. La gira comenzará el 4 de noviembre en La Nau de Barcelona, el 5 en el Kafe Antzokia de Bilbao, el 6 en El Sol de Madrid y el 7 en Loco Club de Valencia.

Fue en 2015 cuando el músico estadounidense ofreció su último concierto en España, concretamente en Madrid, mientras que The Lemonheads no lo hace desde 2008, entonces embarcados en una gira por varios puntos del país, informa EFE. A mediados de los años 80, Dando (Boston, 1967) fundó este grupo que hasta el momento ha publicado diez discos de estudio, desde "Hate Your Friends" (1987) hasta "Varshons 2" (2019), aunque fue el quinto, "It's a Shame About Ray" (1992), el que les deparó la atención masiva de público y crítica como parte de la escena rock y grunge.

De ese disco surgió su versión del clásico de Paul Simon "Mrs. Robinson", una de sus grabaciones más conocidas, junto al tema que dio título a ese mismo álbum o "Into Your Arms", que formó parte de su siguiente trabajo, "Come on Feel The Lemonheads" (1993). Entre 1997 y 2005 la banda se mantuvo inactiva, tiempo que Dando aprovechó para lanzar su carrera en solitario, que dio lugar al EP "Live at the Brattle Theatre/Griffin Sunset" (2001) y al álbum "Baby I'm Bored" (2003).

Las entradas para asistir a sus próximos conciertos en España estarán disponibles a partir de las 10 horas de este próximo viernes, 21 de junio, en la web de Live Nation. Para los registrados en la misma habrá disponible asimismo una preventa en las 48 horas previas.