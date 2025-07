Flamenco On Fire arranca una trilogía para mostrar la historia del flamenco

Como si se tratase de una historia del flamenco y durante tres ediciones, Flamenco on Fire mostrará que el flamenco ha sido un arte en constante evolución y que la creatividad desplegada por sus artistas, además de su manifiesto carácter profesional, han modelado su formación, crecimiento y desarrollo a lo largo de los últimos doscientos años. Este es el objetivo del festival de Pamplona, que se celebra del 22 al 31 de agosto, y que incluye este año actuaciones de primer nivel como las de Tomatito, Pepe Habichuela, Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, Esperanza Fernández, Lela Soto, Ángeles Toledano, María Terremoto, Los Planetas, Duquende, Yerai Cortés, La Macanita, Queralt Lahoz, Daniel Casares, Agujetas Chico y muchos otros.

La edición de 2025 arrancará en el primer tercio del siglo XIX y que finalizará con el ocaso de los Cafés Cantantes, es decir, aproximadamente en 1925. Se debatirá la tradición oral, se escuchará y se entenderá la importancia que tuvo la irrupción de la tecnología, al establecer determinados estándares musicales que aún perduran y se desplegarán muestras de lo determinante que ha resultado la creatividad artística durante ese periodo. Asimismo, se hablará de uno de los lugares fundamentales en los que evolucionó, se concentró y se transmitió el flamenco: los patios de las casas y de las posadas, denominados tandal a mediados del siglo XIX para designar esos patios. La temática de esta edición se centra en un periodo histórico y toma el significado de tandal para narrar una historia del flamenco, lo hace para compartir su evolución, su transmisión y su celebración.

El cartel conceptual de la presente edición rinde homenaje a una las tradiciones más arraigadas en Navarra: la pelota vasca. Este deporte ha ido evolucionando y desarrollándose a lo largo de los siglos. Su carácter marcadamente territorial en el norte, no ha impedido su expansión y fue, precisamente, en la última década del siglo XIX cuando se asientan las modalidades más representativas de la pelota, siendo, al igual que en el flamenco con sus artistas, los pelotaris sus principales protagonistas. La programación consta de los ya conocidos ciclos Grandes Conciertos, Nocturno, Siglo XXI y Calles, Balcones et Patios, distribuidos en 3 ciudades, 13 escenarios y 36 actuaciones. También las secciones Extramusicales, On Fire Sostenible y Electro On Fire.

La programación comenzará el 22 de agosto en Viana. El día 23 se desplazará a Tudela y desembarcará en Pamplona/Iruña desde el día 26 hasta el 31 de agosto, ganando un día en la capital navarra en relación con el año pasado. Las novedades más relevantes, en lo que a música se refiere, están en la ampliación de los espacios en donde se celebra Siglo XXI. Entra con un concierto en Baluarte y la recuperación del Teatro Gayarre, también para Siglo XXI.

El ciclo 'Grandes Conciertos’ arrancará el día 22 de agosto en la localidad de Viana y correrá a cargo José Valencia en las Ruinas de San Pedro (21.00 horas) que traerá su espectáculo “Mi Camino”. El sábado 23 de agosto, en el Teatro Gaztambide de Tudela será el turno de la cantaora de Triana Esperanza Fernández (21.30 horas) que presentará “De Triana al mundo”. El ciclo viaja a Pamplona/Iruña y recaba en el Auditorio Baluarte con cuatro propuestas. Alzapúa III, de producción propia, el día 27 de agosto (20.30 horas) con las guitarras de Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni et José Antonio Rodríguez. Un encuentro único, al que este año se sumarán como artistas invitados, Antonio Canales al baile y en el cante Montse Cortés y con la colaboración especial de Pepe Habichuela, que recibirá el respecto y admiración de los artistas de Alzapúa III.

El ballet de la Compañía de Antonio Najarro, el día 28 de agosto (21.30 horas) su adaptación de Romance Sonámbulo obra basada en el poema de Federico García Lorca. Una nueva producción de Flamenco on Fire: “Reseteando” que será el día 30 de agosto (21.30 horas) y tendrá como protagonistas a las cantaoras Lela Soto, Ángeles Toledano et María Terremoto. Cerrará este ciclo por todo alto, Tomatito guitarrista imprescindible que presentará su espectáculo “Un paseo” que supone un recorrido por su discografía y aprovechará para hacer un avance de algunos de sus nuevos trabajos que serán incluidos en su próximo disco. Sera el día 31 de agosto (20.30 horas).

Este ciclo tiene como común denominador su nocturnidad y que se realiza siempre desde localizaciones emblemáticas o espacios pensados o diseñados para acoger la personalidad de los artistas programados. El día 27 de agosto, será el turno del Balcón de Palacio de Gobierno de Navarra en Pamplona/Iruña. La sonanta del extremeño Miguel Vargas será la encargada de dar el “chupinazo” a la programación de calle de esta edición en la capital navarra a las 22.00 horas, su acceso es gratuito. En el conocido Hotel 3 Reyes se volverá a convertir en un tablao flamenco. Serán cinco noches, el cante de Duquende a las 22.30 del día 27 de agosto, el baile de la granadina, Alba Heredia a las 23.30 horas del día 28 de agosto. La tercera noche, es decir, el viernes 29 de agosto, volverá a ser el cante de la jerezana, Tomasa Guerrero “La Macanita”, el que acapare el protagonismo y será a las 23.30 horas. Mientras que el sábado 30 de agosto, a las 23.30 horas, volverá a serlo el baile de la granadina Vero “La India”. Ya el domingo día 31 de agosto cerrará el ciclo el cante, el baile y la guitarra del Campo de Gibraltar entorno a una fiesta en recuerdo a Canela de San Roque que comenzará a las 22.30 horas y tendrá como protagonista a miembros de la familia del conocido cantaor: José Canela et Fernando Canela al cante, a Noelia Sabarea al baile y la guitarra de Nono Reyes, que cerraran el ciclo y la duodécima edición de Flamenco on Fire.

Actual y de vanguardia, 'Escenario Siglo XXI' se abre a otros espacios de la capital navarra a través de la incorporación del Teatro Gayarre y Baluarte, además de la habitual sala Zentral de Pamplona/Iruña. Arrancará el alicantino Yerai Cortés con su espectáculo “Guitarra coral” en el Teatro Gayarre el día 26 de agosto (20.00 horas). Queralt Lahoz presentará su nuevo trabajo discográfico “9.30 pm” el día 28 de agosto (20.00 horas) en la Sala Zentral. El día 29 de agosto en Baluarte (21.30 horas) será el turno de los granadinos Los Planetas que, bajo su formato “esenciales”, y darán buena cuenta de su excelente y profunda relación con el flamenco, abriendo puertas a públicos alejados de este género. Cerrará este escenario, Rocío Márquez et Bronquío con su exitoso “Tercer cielo” en formato sala. Será el día 31 de agosto (20.00 horas) en la Sala Zentral, poniendo un broche de oro a este ciclo.

El ciclo de guitarra de concierto del Escenario Sabicas en el Civivox Condestable que se inauguró en la pasada edición comienza el miércoles 27 de agosto y el domingo 31 de agosto de 18.30 a 19.30 horas, los amantes de la sonanta podrán disfrutar de los conciertos de Miguel Vargas et Juan Vargas, José Antonio Rodríguez, Daniel Casares, David Cerreduela y Alfredo Lagos.

Las puertas del Palacio de Ezpeleta se abrirán para dar entrada al cante y se visten de gala para recibir el nombre de “Escenario Pansequito”. Cinco actuaciones impregnadas de tradición oral que comenzarán a las 19.45 horas, desde el miércoles 27 de agosto al domingo 31 de agosto. Un escenario dedicado exclusivamente a la lírica flamenca. Arrancarán los jerezanos, Agujetas Chico et Domingo Rubichi, les seguirán Ismael de la Rosa “El Bola” et José de Tomate, al día siguiente será el turno de Manuel de la Tomasa et David de Arahal, que cederán el testigo a Esmeralda Rancapino et Nono Reyes y clausuran este ciclo José Canela con la guitarra de Nono Reyes.