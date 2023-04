El Mad Cool expone datos de compradores por un error informático

El festival Mad Cool ha dado por subsanado el error técnico que el martes expuso los datos de un número indeterminado de compradores a otros que pretendían acceder a sus propios abonos, y asegura que las entradas que se hayan podido descargar durante este incidente no son válidas. Durante varias horas del martes, los compradores de entradas para el festival musical encontraban los datos de otras personas cuando accedían al sistema para pedir que se les enviaran sus pulseras, como denunciaron distintos usuarios en redes sociales.

El festival ha explicado este miércoles a EFE que, a pesar de esto, las entradas personales para el Mad Cool no han llegado a otras personas y que las que hayan podido ser descargadas no son válidas. En una información enviada a los afectados -cuyo número no han determinado- se asegura también que nadie ha podido acceder al código personal de las entradas. Mad Cool afirma que la plataforma ya funciona "con total normalidad" y que todos los usuarios pueden actualizar lo que necesiten "con total seguridad".

Por su parte, la plataforma de venta de entradas Ticketmaster, que realizó el envío masivo de correos electrónicos para dar acceso al sistema, asegura que el problema técnico es ajeno a ellos, que solo se encargaban de comunicar la habilitación del acceso al sistema de pulseras para el festival. "La ticketera realiza labores como intermediario entre promotores y fans, pero Ticketmaster no es responsable del error informático", añaden fuentes de esta empresa.

Afirman que "el problema no ha afectado en ningún caso a los procesos de venta de entradas, responsabilidad de Ticketmaster, que han funcionado con total normalidad", insisten. La sexta edición del Mad Cool, que se celebrará del 6 al 8 de julio en Madrid, incluye nombres como Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith, Mumford&Sons o The Prodigy, a quienes acompañarán el rock estadounidense de Red Hot Chili Peppers y The Black Keys.