La Mar de Músicas celebra sus 30 años mostrando las músicas del mundo con un Especial Corea del Sur

La Mar de Músicas comenzaba su andadura en 1995, en una Cartagena muy diferente a la de ahora. Un encargo a los técnicos municipales, Paco Martín y José Luis Cegarra, para dar vida a la ciudad en el mes de julio, fue el inicio de un festival que se ha convertido en un referente en Europa -si de world music o músicas globales hablamos- y que este año celebrará su 30 edición, sumándose a la ola coreana que recorre el mundo, y haciendo, por tanto, un Especial Corea del Sur, con el mayor desembarco cultural que haya hecho el país asiático en España, con una programación de música, arte, cine y literatura. Durante los nueves días en los que se celebrará la programación musical, del 18 al 26 de julio (el festival tiene actividades paralelas durante todo el mes de julio) se celebrarán 41 conciertos que recorren el mundo con formaciones de Corea del Sur, Malí, México, Argentina, Nigeria, Reino Unido, Senegal, Brasil, Venezuela, Portugal, Paquistán, Bolivia, Francia y España.

El Especial Corea del Sur mostrará en esta ciudad del sureste español la amplitud musical del país asiático con grupos que van desde el K-pop, posiblemente el estilo más de moda en los jóvenes de todo el mundo, con W24 y Bewave, y formaciones que están liderando una nueva era de la música coreana combinando lo tradicional con lo contemporáneo, como Jambinai, Leenalchi, Dal:um y Chudahye Chagis. Se sumarán a esta muestra de música coreana, la gran diva del jazz Youn Sun Nah, una de las figuras más destacadas de la escena independiente, Sunwoojunga, y los sonidos electrónicos de Hypnosis Therapy y Fat Hamster & Kang New.

Tras la programación coreana, la presencia de artistas y bandas de nuestro país, tiene un peso muy importante en esta 30 edición. España está viviendo un momento en lo musical muy en sintonía con lo que La Mar de Músicas ha ido reflejando a lo largo de su historia que son las músicas donde la raíz, el folclore y la tierra se escuchan. Y este movimiento musical, cada vez más importante en nuestro país, tiene en este festival su gran aliado.

Este 2025, por Cartagena, pasarán Queralt Lahoz, La Tania, Le Parody, Valeria Castro, Sílvia Pérez Cruz junto a Salvador Sobral, Tarta Relena, Carlos Ares, Dereck V. Bulcke, Guitarricadelfuente, Ortiga, Sanguijuelas del Guadiana y Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito en la formación G5. También estarán presentes tres de los jóvenes que mejor representan al nuevo flamenco actual Yerai Cortés, Ángeles Toledano y María Terremoto.Mala Rodríguez estará celebrando los 25 años de su mítico Lujo Ibérico. Los murcianos Maestro Espada recibirán el premio Paco Martín, al grupo revelación de las músicas globales. De Cartagena, estarán El Klan de los Dedeté, que celebran también su 30 cumpleaños y Río Viré.

Las músicas llegadas de África y de América Latina siempre han estado muy presentes en La Mar de Músicas y esta edición, grandes nombres de su escena, estarán en Cartagena. La voz dorada de África, el maliense Salif Keïta presentará su último trabajo en acústico. El nigeriano Seun Kuti, junto a la banda que acompañó a su padre, el gran Fela Kuti, protagonizará la velada dedicada al afrobeat, en un programa doble, junto a una de las bandas del momento, la británica Ezra Collective. Y de Senegal, estarán la emblemática Orquesta Baobab.

El concierto inaugural de este año tendrá como protagonista a una de las voces más importantes de toda Hispanoamérica, Natalia Lafourcade. Es la artista latina con más premios Grammy de la historia. 4 premios Grammy, los anglosajones, y 18 premios en la edición latina. Sin duda una de las figuras más influyentes de la música en español. De Argentina estará el que está llamado a ser uno de los grandes exponentes de su rock, Conociendo Rusia. El músico, una estrella en su país, que sigue la estela de Andrés Calamaro, Charly García, Spinetta o Fito Páez, se está abriendo paso con firmeza en España. Y de Bolivia, Luzmila Carpio; guardiana de la sabiduría andina que canta al mundo desde las alturas de su cultura. De Brasil, estará Toquinho, celebrando sus sesenta años sobre los escenarios y el premio del festival, que este año ha pensado en homenajear a uno de los artistas más importantes de la música popular brasileña.

Formaciones donde América Latina y España se dan la mano, también estarán presentes en La Mar de Músicas. Con músicos de Venezuela y España cuenta Çantamarta y de Argentina, con nuestro país, Calequi y Las Panteras. Dos exquisiteces musicales completan la programación. De Pakistán, Arooj Aftab, una alquimista del sonido, que entrelaza el misticismo del ghazal con la sutileza del jazz y la electrónica. De Francia, Clara Ysé, la nueva voz de la chanson française.

La Mar de Letras

La Mar de Letras se adentra en la literatura coreana con la presencia en Cartagena de algunas de sus voces emergentes, todas ellas con obra reciente en castellano: Kim Ho-yeon, Bae Suah, Bora Chung y Cheon Myeong-Kwan protagonizarán sus encuentros literarios. El programa contará también con la presencia del académico e hispanista, premio Ñ 2024, Park Chul, que reflexionará sobre los lazos literarios entre España y Corea. A esto se une la serie de charlas sobre lengua y cultura, sobre la historia de la literatura escrita por mujeres y sobre el boom de la llamada Ola coreana. Completan la propuesta un recital de poesía y dos conversaciones: con el agitador cultural gallego Antón Reixa, y otra sobre los treinta años del festival La Mar de Músicas.

La Mar de Arte

La Mar de Arte 2025 presenta un enfoque especial en Corea del Sur, reuniendo a cuatro destacados artistas cuyas obras representan lo más refinado y profundo del arte contemporáneo surcoreano. Desde la poesía visual del objeto hasta reflexiones sobre identidad y transformación, esta edición invita a explorar sensibilidades únicas a través de la fotografía, la instalación, la escultura y el arte conceptual. El reconocido fotógrafo Bohnchang Koo ofrece una mirada contemplativa sobre los objetos cotidianos. Su obra, de una delicadeza casi espiritual, retrata el silencio, el vacío y la luz con una estética minimalista que remite a la pintura de Morandi. Kihong Chung, afincado en España desde 2014, presenta obras que integran la tradición oriental con técnicas occidentales. En su instalación 숨 ; Sum (Aliento), el carbón se convierte en metáfora de la transformación esencial del ser. A través de este material aparentemente inerte, Chung propone una reflexión sobre el ciclo vital, la persistencia y la energía que habita incluso en el silencio.

El artista Timothy Hyunsoo Lee expone una obra profundamente personal que une neurociencia y arte visual. Su retrospectiva traza más de una década explorando la ansiedad, la identidad queer y la diáspora coreana, mediante estructuras visuales que materializan lo intangible y revelan lo oculto en el cuerpo y la mente. El escultor Jong Oh, nacido en Mauritania y criado entre Corea y España, presenta Sylver Rhythm, una intervención creada especialmente para Cartagena. Con cuerdas, plexiglás y materiales casi invisibles, Jong construye composiciones que parecen flotar en el aire, transformando el espacio arquitectónico en un poema visual. Su trabajo redefine el concepto de escultura desde el minimalismo extremo.

La Mar de Cine

La Mar de Cine arranca el 9 de julio con "Parásitos" de Bong Joon-ho y sigue con títulos destacados como Justicia para Sohee de July Jung y "Memories of Murder", también de Bong Joon-ho. La programación incluye también "No Heaven, But Love" de Jay Han, "Hierro 3" de Kim Ki-duk y "La Viajera" de Hong Sang-soo. El 15 de julio se proyecta "Decision to Leave" de Park Chan-wook y cierra el día 16 "It’s Okay!" de Kim Hyeyoung. La selección refleja la diversidad del cine coreano, desde el thriller social hasta la comedia contemplativa o el drama íntimo. Todas las proyecciones serán en el Patio del Antiguo CIM, a las 22:00 h.

Talleres

Dentro de la programación de La Mar de Músicas, se ofrecerán diversos talleres que acercan al público a la riqueza cultural de Corea del Sur. Entre ellos, destacan los de cocina coreana, donde se enseñará a preparar platos tradicionales como el kimchi o el bulgogi, así como talleres de caligrafía y escritura en hangul, el alfabeto coreano. También se impartirán sesiones de k-pop, orientadas especialmente al público joven, o se dará a conocer la ceremonía del té y la relación que la sociedad coreana tiene con sus antepasados.