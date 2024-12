Planeta celebra en la FIL sus 75 años apoyando a los libros y los creadores

«Mientras la ciudad», de Frank Yerby, supuso el arranque de un proyecto personal de En 1949, llegaba a las librerías españolas la obra de un escritor norteamericano. Una novela que llegaba de la mano de un sello aún desconocido en España y que se convirtió con enorme rapidez en un incontestable best seller, el primero de todos los que vendrían después. La casa que publicó el libro se había fundado con un capital inferior a 100.000 pesetas y aquel título hoy ya legendario, José Manuel Lara Hernández , que siempre tuvo a su mujer a su lado y, también, fueron los cimientos iniciales sobre los que luego se levantaría y crecería la editorial Planeta.

Desde entonces, ha sabido crecer, década a década, hasta convertirse en el principal grupo mediático de nuestro país, liderando la industria audiovisual y de los medios de comunicación, gestionando la cadena de librerías más extensa del país y contribuyendo de una de manera activa a la educación a través de sus universidades. Pero, a pesar de todo lo anterior, Planeta continúa teniendo como base principal lo mismo que al principio: el compromiso con los libros.

El coloquio resaltó la importancia que posee para una sociedad la existencia de una editorial como Planeta, con un pasado tan longevo y que ha acompañado con sus libros a varias generaciones a través de todos los cambios y las épocas que ha vivido España. Este año se cumple el 75 aniversario de su fundación y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, que no ha dejado pasar la oportunidad para acoger esta celebración con un evento que ha contado con la presencia de José Creuheras , presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, y las escritoras María Dueñas y Dolores Redondo, dos de las autoras españolas más admiradas en ambas orillas del Atlántico., con un pasado tan longevo y que ha acompañado con sus libros a varias generaciones a través de todos los cambios y las épocas que ha vivido España.

El objetivo de una editorial

José Creuheras inició el diálogo con una defensa del autor. «Todos los editores -dijo- queremos establecer una relación cercana y especial con los escritores, porque la escritura es un trabajo de mucho esfuerzo y cuando llegan a un editor le entregan una parte de ellos mismos. Nos dan uno de los bienes más preciados que tienen. Lo mínimo que podemos hacer es corresponder a ese gesto y hacerlo, también, humanamente. El trato que procuramos darles es cercano para que se sientan seguros con nosotros. Es una edición artesanal y creo que eso es importante».

José Creuheras, delante de un auditorio lleno de escritores, recordó que la intención inicial de la editorial era procurar «la máxima difusión al libro y que los libros llegaran a colectivos de no lectores, que normalmente no leen. Nuestro hito, el Premio Planeta, es un acontecimiento y por un día aparecemos en la portada de los diarios. Estamos convencidos de que leer ayuda a hacer un mundo mejor y eso es una enorme satisfacción».

«Una sociedad lectora redunda en una sociedad mejor» José Creuheras

Para respaldar sus palabras aludió a la propia FIL. «Es impresionante ver a tantas personas, sobre todo jóvenes, comprando títulos de literatura infantil, juvenil. Esto redunda en que se crea una sociedad mejor». Explicó que «ahora somos unos 15.000 colaboradores en el Grupo y confesó que «llevo aquí la mitad de esos 75 años», para, después, introducir un inciso y bromear: «Ya somos como esos camareros que te ven llegar y ya saben lo que quieres».

Trabajamos con el talento. No trabajamos a corto plazo, sino con consideración hacia todas las personas que acuden a nosotros. Nosotros disfrutamos con el Premio, que es un galardón que también han ganado autores con su primera novela. Eso ha significado un cambio radical en sus vidas. La verdad es que es muy bonito que una idea que nació hace 75 años se haya convertido en el Creuheras evocó anécdotas, como la de un Terenci Moix dormido y en pijama que tuvo que levantar para que acudiera a recoger el Premio Planeta, y reveló uno de los secretos de la editorial y que lo hace fuerte: «, sino con consideración hacia todas las personas que acuden a nosotros. Nosotros disfrutamos con el Premio, que es un galardón que también han ganado autores con su primera novela. Eso ha significado un cambio radical en sus vidas. La verdad es que es muy bonito que una idea que nació hace 75 años se haya convertido en el premio con mayor dotación económica del mundo».

«El mérito de que Planeta haya cumplido 75 años es de los escritores» José Creuheras

el verdadero premio son todos esos lectores que capta esta editorial que tiene un tipo humano extraordinario». Él mismo reconoció que «el mérito de que Planeta haya cumplido 75 años es de los escritores». Y , rompiendo las reglas del protocolo, se dirigió al público para ofrecer voz a la última ganadora del Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica , quien reconoció el extraordinario trato que ha recibido: «Es algo inolvidable recibir este reconocimiento. El Premio Planeta es impresionante, pero, sobre todo,que tiene un tipo humano extraordinario».

José Creuheras junto a Paloma Sánchez-Garnica durante el coloquio sobre el 75 aniversario de Planeta RUI ORTIZ

Planeta forma parte de nuestra realidad y de nuestra memoria colectiva. Ha evolucionado con nosotros. Es una gran celebración para todos. Los lectores deben estar muy orgullosos de que exista en España un grupo de editorial con este recorrido, con esta amplitud y con esta envergadura». María Dueñas , que acudió a la FIL poco después de la publicación de «El tiempo entre costuras», recordó la primera sede de la editorial y recalcó «el buen cuidado que la editorial pone en todos los libros». Reconoció que «es un honor formar parte de este panel celebratorio por mi vinculo personal y porque es un honor pertenecer a Planeta. Me siento cuidada, respetada y creo que es imposible hacer más por mis libros. Pero como lectora de a pie y como española, que una editorial perviva durante 75 años sin parar de crecer me parece algo extraordinario.Es una gran celebración para todos. Los lectores deben estar muy orgullosos de que exista en España un grupo de editorial con este recorrido, con esta amplitud y con esta envergadura».

«La editorial Planeta es un reflejo de nuestra historia y de la historia de una sociedad» María Dueñas

Incidió en que estos 75 años son un reflejo «de nuestra historia y de la historia de una sociedad. Antes de que llegara la democracia, Planeta ya premió a Ramón J. Sender, que era un exiliado, y se ven destellos aperturistas en este premio. Sus libros reflejan la realidad de cada uno de los momentos de nuestro pasado y pertenecen a autores que han tenido una clara significación. Si se acude a la historia de la editorial se ve que recoge todos los movimientos históricos y sociales de las ultimas ocho décadas».

consiguió que se prestigiase en la sociedad la compra de libro y, también, tener un libro firmado. Esto es muy especial porque tiene que ver con la base de las ideas de Lara Hernández que, siendo de origen humilde, admiraba a los escritores y los puso en valor. Todo su trabajo, toda la gala del Premio Planeta, toda la Prensa que se hace, todo eso gira alrededor de los escritores, para ayudarlos. La editorial ha conseguido revestir de glamur el mundo literario y a los escritores»,. Dolores Redondo , que acaba de publicar su última novela, «Las que no duermen NASH» (Destino) y debuta en la FIL, quiso resaltar una de las mayores contribuciones de Planeta al mundo del libro. «Me parece una proeza que haya pervivido durante todo ese tiempo. En los últimos años ha derivado hacia áreas periodísticas, pero eso se ha fundamentado sobre la lectura y los libros. Uno de sus mayores valores es queEsto es muy especial porque tiene que ver con la base de las ideas de Lara Hernández que, siendo de origen humilde, admiraba a los escritores y los puso en valor. Todo su trabajo, toda la gala del Premio Planeta, toda la Prensa que se hace, todo eso gira alrededor de los escritores, para ayudarlos. La editorial ha conseguido revestir de glamur el mundo literario y a los escritores»,.

«Esta editorial nunca abandona a sus autores» Dolores Redondo

La autora de la trilogía del Baztán subrayó otro punto que ayuda a comprender el papel que ha jugado la editorial Planeta en España: «No solo ha creado un gran Premio, sino que han creado otros más pequeños y ha contribuido a que se desarrollasen las presentaciones de obras y que la Feria del Libro de Madrid haya tenido que ver cómo aparecían allí lectores para que sus autores les firmasen el libro, porque antes los libros no se firmaban. La firma del libro y la imagen del libro como un objeto especial salió de Planeta».

Dolores Redondo recuerda que cuando llegó a la editorial corría el año de 2012, la piratería estaba en su auge y el libro electrónico parecía que iba a eclosionar, algo que no ha sucedido luego. «Parecía que estábamos al final del libro de papel, incluso si iba a dejarse de escribir porque todo se copiaría. El escritor temía que no ganar dinero». Pero todo eso no sucedió y ella incide por qué en esa coyuntura fue capital la presencia de Planeta: «No es solo un galardón conocido. Es que la editorial nunca abandona a sus autores. Ha habido autores que hace 10 o 15 años vendían muchísimos ejemplares y ahora tienen unas ventas reducidas. Para que se ganen la vida y puedan continuar escribiendo, desde Planeta se fomenta que participen en cursos, ponencias y actos culturales para que puedan proseguir con su labor, porque, de otra manera, no podrían escribir».