Se publica una versión inédita de “Time”, la canción de Freddie Mercury

El legado de Freddy Mercury y de Queen es inmarcesible; por mucho que siga sonando “We will rock you”, por muchas películas que tengan un éxito arrollador y por muchas curiosidades que broten eventualmente sobre el grupo, su figura es mucho más que eso. El legado, la impronta que el grupo dejó en el imaginario colectivo fue altísima; es, sin duda, uno de las agrupaciones más icónicas del rock. Ahora Freddy Mercury “ha resucitado”... Figuradamente: se ha publicado la primera versión de “Time” (aquí, “Time Waits For No One”), una versión inédita del tema que se publicó en 1986.

Este tema, producido por el compositor y productor Dave Clark, estuvo guardado desde su grabación hasta ahora; el profesional lleva trabajando dos años en el tema, que únicamente cuenta con la voz del artista y un piano. Sin efectos, sin retoques, nada: únicamente su voz y un instrumento de percusión. Clark buceó en los archivos durante 10 años para localizar el original grabado en Abbey Road y, finalmente, lo encontró.

“Time” es la canción que da nombre al álbum conceptual de su musical. La pieza, que se estrenó en el Dominion Theater de Londres en abril de 1986 de la mano del propio Dave Clark, se centraba en la música rock o la ciencia ficción.