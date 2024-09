Iker Karrera pasa de la anhedonia al "horror vacui"

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge del 27 al 29 de septiembre el estreno absoluto de 'The Room Where It Happens', espectáculo de danza moderna del bailarín y coreógrafo Iker Karrera: "La actuación retrata en escena la intimidad del alma humana y recuerda la importancia de indagar en nuestro mundo interior y reflexionar sobre lo que sentimos", se presenta la pieza.

Karrera explica la metáfora que se esconde tras el montaje: "Dentro de nosotros hay una habitación a puerta cerrada donde ocurre todo, un laboratorio emocional donde se gestan los sentimientos, donde crecen o decrecen estados anímicos, donde brotan emociones, unas satisfactorias, otras dolorosas".

Asegura el artista que siempre que se adentra en una nueva pieza busca "conectar con lo que está pasando a nuestro alrededor". Si en 'No pleasure', su anterior pieza, abordó la insatisfacción y el hartazgo, "lo que ocurría cuando esas cosas que siempre te daban placer de repente dejaban de hacerlo", en esta ocasión no se distancia demasiado de esos miedos y límites personales. "Cuando estrenamos la pieza [la anterior] me di cuenta que muchísima gente había conectado y se había visto reflejada en esa sensación que era la anhedonia"; es por ello que, dice, "al embarcarme en esta nueva aventura tenía claro que quería hablar sobre algo que estuviera presente en el día a día".

El "horror vacui" del siglo XXI "habla del miedo al vacío, de vaciar de contenido nuestro tiempo", explica el programa de mano: "Estar ocupado es el remedio perfecto para no pensar. Repetir una larga rutina de distracciones que atiborran el alma para así esquivar quedarse a solar con uno mismo". Recuerda, así, el motor de esta obra a otra que acaba de estrenarse en Madrid, como "Hoy tengo algo que hacer" (Teatro del Barrio), donde Luis Bermejo también aborda esa aparente necesidad de no bajar el ritmo nunca, aunque con otros códigos totalmente diferentes.

¿Qué ocurre cuando uno decide parar y se encuentra de golpe, frente a frente, con esa habitación a puerta cerrada donde todo sucede? ¿Qué se esconde ahí dentro?, se pregunta Karrera en la pieza. "Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. "Así lo decía Neruda", puntualiza.

Junto a sus cinco bailarines, cada uno instalado dentro de su "habitación privada", el coreógrafo convierte el escenario en "un territorio donde la intimidad se hace pública".

La puesta en escena invita a detenerse para observar las emociones y reflexionar sobre ellas. El creador vasco, afincado en Madrid, hizo populares las más conocidas canciones de Abba para el musical 'Mamma Mia!' y estuvo al frente de algunas temporadas del programa de televisión 'Fama. A bailar'

'The room where it happens' llega a Condeduque después de que el estreno previsto para el pasado mes de abril se pospusiera por un imprevisto (en forma de lesión) en el elenco.