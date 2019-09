Lolita, pura fuerza y cariño

Primero fue la novela de Larry McMurtry (1975), luego el guion de cine para la oscarizada película de James L. Brooks, después la adaptación teatral de Dan Gordon, de la que parte la versión española de «La fuerza del cariño», que llega en este arranque de temporada al Teatro Infanta Isabel de Madrid de la mano de Magüi Mira y Pentación Espectáculos protagonizada por Lolita Flores (Aurora), Marta Guerras (Emma), Luis Mottola (Garrett Breedlove) y Antonio Hortelano (Flap). «Elegí esta pieza porque su historia me emociona, me toca, habla de cosas que a mí me importan mucho. Da igual el medio, cine o teatro, lo que importa es la historia –asevera Mira–, cuatro seres que, a pesar de sus grandes diferencias, celebran la vida cada día». Aurora y Emma son una madre y una hija muy unidas, aunque con puntos de vista sobre la vida distintos. Aurora, viuda, es temperamental. Emma, una joven díscola y rebelde, desea salir de casa e independizarse por el excesivo control de su madre. Para conseguirlo sigue el camino más convencional, casarse con el profesor Flap. A pesar de ello, madre e hija tienen un vínculo fuerte y mantienen contacto por teléfono. Aurora vive un romance otoñal con el ex astronauta Garret y Emma topa con dificultades financieras y matrimoniales, pero confía cada vez más en el apoyo emocional de su madre, sobre todo, en los momentos más dramáticos.