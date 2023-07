Mérida vota esta noche si se termina (o no) con el patriarcado

Con todos los sentidos políticos orientados al 23J, y en mitad de la campaña electoral perenne a la que nos han condenado nuestros «líderes», aparece un grupúsculo que va más allá de las competencias de la Junta Electoral. Ya no podemos decir que las urnas no se abrirán hasta el cuarto domingo del mes, sino hoy mismo, y en Mérida. El ágora del Teatro Romano será el primer sitio en el que se vote este julio. 3.000 personas ante el reto de elegir nuevas leyes en directo y a mano alzada. Las asambleístas se exponen ante el pueblo, ante el respetable, «para tomar partido», confiesa un José Troncoso que será la batuta de la revuelta liderada por Sílvia Abril (Praxágora en la función). «Va a ser una votación real», continúa el director: «Después de reírte con ellas, de comprenderlas, será difícil votar a favor de que su vida siga como hasta el momento», presenta.

Los papeles de los espectadores serán los que dicten el final de estas mujeres, porque, como dice Troncoso, «todo teatro es político; y hasta la comedia más entretenida encierra un pensamiento». Y con ello, de hoy al domingo, tocará decidir si las leyes por las que han luchado durante toda la representación (y durante siglos) son justas, o no, «por una cuestión de valores». ¿Valores que se trasladan a la realidad política del país? «El 23J, ahora y siempre hay que posicionarse. No podemos ser pasivos».

Las asambleístas (las que tropiezan) rompen la cuarta pared para escuchar a la ciudadanía tras años de piedras en el camino de sus seis protagonistas (Sílvia Abril, Gabriela Flores, Olga Hueso, Pepa Rus, Maribel Salas y Pepa Zaragoza). Una y otra vez con «los mismos errores», dicen, «causados en su gran mayoría por las reglas creadas por los hombres». La diosa del equilibrio –también de la venganza, la justicia y la solidaridad–, Némesis, harta de contemplar esta «injusticia», decide hechizar a las mujeres para que se unan y tomen conciencia del problema. Juntas, deberán robar la ropa de los hombres y asaltar la asamblea para conseguir cambiar las leyes establecidas por otras más igualitarias. «Para reclamar un cambio consolidando los derechos de las mujeres y acabar con el patriarcado», defienden. Pero solo tendrán el tiempo de una noche para atravesar un bosque oscuro al que dan luz con sus farolillos, y llegar a la colina donde se celebra la asamblea. En medio, estarán los peligros de la noche, así como los espejos en los que se verán reflejadas; un laberinto en el que lo que tendrán enfrente no serán más que sus propias vidas, «los obstáculos de la cotidianeidad para elaborar leyes nuevas con conciencia, normas que cambiarán su manera de estar en el mundo», cuenta Troncoso.

Se da la vuelta a un texto tildado de «machista» por Juan Echanove cuando se enfrentó a él y por el propio director de esta función. Así lo entendió de primeras, cuando en el original de Aristófanes desaparecían las mujeres de un acto a otro (solo quedaba Praxágora). «Qué mejor que seis cómicas de pro para tratar el tema desde el humor sin darle la espalda al tema que realmente importa: la igualdad. Esto no va a ser un tema que oímos en el telediario. Lo vamos a conocer de primera mano en estas mujeres».

Se pone serio Troncoso cuando habla «de lo importante», pero la función que firma y dirige no se entendería sin la carcajada. Fue precisamente por ello por lo que Abril acudió a él: «Le admiro. Es un humor con el que me siento afín», comenta una actriz que no solo lidera sobre el escenario, sino que, tras ser interpelada por Jesús Cimarro –director del Festival de Mérida–, se puso a levantar la función. Y, afirma, el gaditano no le ha defraudado en su apuesta: le ha dado la vuelta a ese «machismo» de los tiempos clásicos para «convertirlo en una reivindicación femenina hasta el final». Para la actriz, «es triste» que un texto de hace 2.400 años como este no se haya hecho viejo, que tenga la «misma» vigencia del primer día. «Es terrible que sigamos igual, y con eso, ya está justificada esta función». Abril apuesta por «dejar atrás los prejuicios» y hablar de los «tropiezos» propios para liberarse de los «machismos en toda regla», «nada de micromachismos».

La intérprete se reconoce en su personaje, Praxágora, «una mujer que sueña con cambiar» el panorama. «Es vital, capaz de arrancar proyectos y arrastrar a un equipo desde la comedia», explica. Ella será la cabecilla de un grupo que se completa con cinco mujeres que representan diferentes arquetipos: Lacia (Zaragoza), «quien entiende el amor desde un lugar que no es el adecuado, tóxico»; Serviciala (Hueso), «siempre al servicio de los demás»; Geométrica (Flores), «que quiere quitarse la presión de la religión»; Lanzada (Rus), «una mujer que quiere ser libre y es víctima de una manada por salir a la calle vestida libremente»; y la diosa Némesis (Salas).

Como la primera vez...

No es la primera vez que Sílvia Abril pisa las ruinas de Mérida, sin embargo, asegura que ni se acuerda de la primera vez, que estaba en una nube con Comediants que le cuesta recordar, así que se lo toma como su debut. Y no es la primera vez tampoco para José Troncoso, que si el año pasado inauguraba el Teatro María Luisa con Las bingueras, ya antes, en 2019, había estado encima del escenario principal con Pericles, príncipe de Tiro: «Pero eso da igual, siempre es como la primera vez», afirma.