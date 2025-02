"The New Yorker", cien años de un humor sofisticado nacido tras la Primera Guerra Mundial

El primer ejemplar de "The New Yorker" se publicó en febrero de hace cien años

fundó una revista que buscaba establecer un humor sofisticado y no por ello menos satírico. Y así nació El 21 de febrero de 1925 nacía entre las calles de Nueva York un ojo observador y crítico, que arrancaría a formar parte de las vidas de sus habitantes. Jane Grant, reportera de "The New York Times",. Y así nació "The New Yorker" , una de las revistas que ha brindado los reportajes más icónicos y las portadas más impactantes de la prensa internacional. Una publicación que comenzó con una tirada semanal y que ahora, cien años después, publica unos 47 números al año. Y esto merece de una celebración.

con fecha del 17 al 24 de febrero de 2025, que incluye varias portadas especiales que reinterpretan al icónico personaje que apareció en la primera portada en 1925, el dandi Eustace Tilley. La revista "The New Yorker" cumple este año su centenario con cuatro números especiales, nuevas antologías de ficción y poesía, además de la digitalización del archivo y una exposición histórica en la Biblioteca Pública de Nueva York, entre otros eventos. El primer número especial que se ha publicado es el que corresponde al aniversario,que incluye varias portadas especiales que reinterpretan al icónico personaje que apareció en la primera portada en 1925,

Estas portadas cuentan con artistas de diferentes partes del mundo, que transforman al dandi en una figura femenina con forma de mariposa, una rana o un robot. Entre los artistas, se encuentra el español Javier Mariscal, que presenta un diseño sencillo de "inocencia sofisticada", según la revista, y la brasileña Camila Rosa, que representa a una mujer latinoamericana.

Esta edición especial contará con reportajes de investigación, artículos sobre las personalidades e ideas que esconde la revista, así como una serie de "Takes", artículos breves de escritores del New Yorker y lectores famosos sobre las historias aparecidas en la revista que cambiaron sus vidas.

Exposiciones y proyecciones

La Biblioteca Pública de Nueva York también se ha unido a las celebraciones con una exposición "A Century of The New Yorker", en la que se puede observar la evolución de la revista desde que se fundó hasta la actual era digital y que estará disponible para el público desde el 22 de febrero durante un año entero.

Por otro lado, el Film Forum inaugurará "Tales from The New Yorker", un festival en el que se proyectarán más de treinta películas inspiradas en la ficción, reportajes y escritores de la revista, como "Ciudadano Kane", "Brokeback Mountain" o "Ha nacido una estrella", entre otras. A parte de estas festividades, la revista contará con su propio largometraje documental, que se encuentra actualmente en fase de producción y se estrenará en Netflix a finales de este año.

El documental será dirigido por el ganador del Oscar Marshall Curry y se basará en las historias que definen a "The New Yorker", siguiendo a los escritores, editores y miembros de la revista mientras producen el número especial del aniversario de este año.

"The New Yorker" fue fundada por dos jóvenes periodistas, Jane Grant y Harold Ross, en 1925, después de su estancia en París durante la Primera Guerra Mundial, con la idea de crear un semanario de humor sofisticado inspirado en las revistas europeas