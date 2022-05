El Cuarto tercio de San Isidro: La plaza donde se cumplen los sueños pero que nunca duerme

El objetivo de renganchar a las nuevas generaciones a la oferta de la Plaza de Toros de Las Ventas encontraba en la empresa Brindis Events su mejor aliado. Esta compañía organiza el ya famoso «Cuarto tercio» después de los festejos en ciclos como San Isidro o la Feria de Abril. En concreto, Las Ventas facilita sus vomitorios, alrededor del mural del artista Okuda, donde se genera un ambiente privilegiado con actuaciones de grupos en directo. Tanto es así, que esta iniciativa atrae a gente que no es aficionada a los toros pero que visita la plaza para esta otra alternativa de ocio. Una nueva forma de abrir las puertas de la Plaza a todo tipo de público.

Tan buen resultado ha obtenido este plan de ocio que su promotor y CEO, José Tomás Pérez, ni ve necesario apostar por grupos de música de mayor tirón: «Moriríamos de éxito. Además, la música es el acompañamiento perfecto, pero tampoco es nunca la protagonista». Madrid necesitaba urgentemente complementar la oferta taurina. En otras ferias, como la de Sevilla no es tan necesario por que la ciudad ya respira un ambiente festivo, pero en Madrid, que son 30 días, cuesta un poco más.

La iniciativa se ha puesto tan de moda, que ya se estudian alternativas y vías de crecimiento. Como el ruedo durante San Isidro parece un territorio excesivamente sensible, se buscan ya otros espacios de ampliación como la propia explanada en la que se sitúa la plaza de toros. «El tema de la explanada es algo que intentamos abordar todos los años, porque sería fantástico poder montar unas carpas en ese espacio y en una época tan favorable como mayo o junio. Pero las trabas administrativas acaban siempre frenando el proyecto. Además, hay que tener en cuenta a los caseteros, cuya compatibilidad con los puestos de venta de dentro de la plaza es compleja. Es un proyecto que nos ilusiona pero que merece tiempo y delicadeza. Tarde o temprano hay que sacar la plaza a la calle».

El CEO de Brindis Events asegura que esta segunda vida de entretenimiento de la Monumental ha acabado convenciendo a todos, hasta a los aficionados que eran más reticentes al principio. «Nosotros entendimos que era fundamental comprender y respetar al aficionado clásico, para quien el festejo es lo primordial y eso no debía cambiar. El centro del espectáculo y de todo lo que ocurra en Las Ventas nunca debe dejar de ser el toro. No se hace ni una sola prueba de sonido hasta que no termina el festejo y lo que ocurre en el ruedo es prioritario».

En pleno concurso por la nueva adjudicación de Las Ventas y a pesar de la buena relación que han forjado con Plaza 1, la permanencia del «Cuarto tercio» no parece que corra ningún peligro. «Después de todo el esfuerzo que hemos hecho tanto Plaza 1 como Brindis Events, no tendría ningún sentido que ahora viniera alguien a tirar todo por tierra. El cuarto tercio solo suma, no perjudica a nadie». Aunque al mismo tiempo, José Tomás Pérez opina que «Plaza1 ha hecho méritos suficientes para continuar al frente de la Monumental».

José Tomás percibe en primera mano el proceso de renovación y rejuvenecimiento que ha experimentado la plaza gracias, en parte, a su labor: «Mis hijos y todos sus amigos han encontrado por primera vez un espacio perfecto para esta época del año y conectar con gente de sus mismos gustos. Además, ellos son nuestra mejor herramienta de comunicación en redes y son los que han vuelto a poner de moda la plaza. Además, las noches en las terrazas de la Monumental dan mucho juego en redes».

El verano es el gran espacio por explotar. Aunque ya se han intentado cosas como ferias gastronómicas, es donde parece quedar más margen. «Sí, tanto por capacidad turística como por clima. Pero la colaboración institucional es imprescindible».