Circuitos Taurinos presenta una gran Temporada Taurina en El Puerto de Santa María

Los carteles de la Temporada Taurina de Verano 2022 de El Puerto de Santa María, han sido presentados la noche de este viernes 1 de julio, en una espectacular gala en la Plaza Real por el Alcalde -Presidente de El Puerto de Santa María, Germán Beardo Caro y por el Director de de Circuitos Taurinos S.L. Carlos Zúñiga, empresario del Coso Real.

Más de 450 personas se han dado cita en este acto que fue presentado y dirigido por el prestigiado periodista Manolo Moles en la que estuvo también presente Mercedes Colombo Delegada del Gobierno de la Junta de Cádiz.

El Alcalde Germán Beardo Caro señaló " Podemos hoy volver a presentar una gran temporada taurina en El Puerto de Santa María. En el año 2021 hicimos un gran esfuerzo y lo hizo sobre todo el empresario ejerciendo una temporada que tuvo más festejos que algunas de primera y en este año vuelve a redoblar la apuesta y tenemos al fin cinco corridas de toros, una novillada picada con un representante de la Escuela Taurina de la Gallosina y dos clases prácticas, teniendo un torero de El Puerto en esas cinco tardes. Es motivo de Orgullo y satisfacción y sobre todo también de trabajo que podamos seguir caminando con la tauromaquia adelante, nuestro compromiso y del Ayuntamiento en este sentido con la cultura y el mundo del toro es claro, los toros en El Puerto son una seña de identidad, como son sus bodegas, como es la sal, como es el vino y como es evidentemente el mundo del toro, yo siempre digo que El Puerto es en verano la capital del mundo de la tauromaquia. Para concluir, nos queda mucho trabajo por delante, queda mucho para poner a El Puerto de donde nunca debió salir pero con empresarios como Carlos Zuñiga, con gente tan comprometida en el Ayuntamiento, con su ayuda y con vuestro empuje y por supuesto con el mundo del toro de El Puerto, vamos a recuperar la Plaza, para que sea una Plaza de segunda pero con vocación de primera”.

Por su parte Mercedes Colombo Delegada del Gobierno de la Junta de Cádiz, señaló " Esta plaza de toros, por su historia, importancia y número de festejos va a centrar gran parte los esfuerzos de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Quiero contribuir a seguir dotando a esta plaza del prestigio que se merece. El carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Esa específica manifestación cultural ha sido, incluso, exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen. La empresa que asume este año la gestión de la Plaza Real, capitaneada por D. Carlos Zúñiga, cuenta con mucha experiencia y prestigio, prueba de ello es que, como se esperaba, los carteles que hoy se presentan están plagados de figuras del toreo y ganaderías de renombre. Desde aquí le brindó la colaboración de esta Delegación en todo lo que precisen, pero como no puede ser de otra forma, también le exigimos, sobre todo el garantizar los derechos de los espectadores y aficionados, que van a guiar mi actuación. Así mismo, esta Delegación del Gobierno, continuará este año, con la publicación de la memoria taurina que es siempre tan bien acogida por el sector taurino, prestando una especial atención a los profesionales de la provincia. Y por supuesto, lo que ocurra en esta plaza, será clave en los posibles ganadores de los II Premios Taurinos de esta Delegación, que fueron creados el año pasado con notable éxito”

.El empresario Carlos Zúñiga comentó: “Lo primero de todo es agradecerle que hoy estén aquí acompañándonos en esta Centenaria Plaza Real. En la que para mí, es un honor y orgullo ser por segundo año consecutivo su empresario, y además poder presentar los carteles de la temporada taurina en la propia Plaza de Toros. No quiero olvidarme en un día como hoy de los empleados de la plaza que desde el primer día que llegué se entregaron en cuerpo y alma especialmente a Antonio Carambito e hijos. y como no! de los abonados y aficionados portuenses por la acogida a esta empresa que hace que me sienta un portuense más. A los medios de comunicación por la confianza puesta en mí, por respetarme y valorar el trabajo en el que día a día intento superarme para poder confeccionar una temporada que sea reconocida como la mejor del verano en Andalucía. Me gustaría también agradecer a los patrocinadores que hoy están aquí como son Solera Motor, Caja Rural del Sur, Restaurante Los Portales, Destilería Rives, Joyería Matias Lebron ya que gracias a su colaboración demuestran que la Fiesta Nacional sigue interesando en todos los ámbitos de la sociedad española y por ello hoy puedo presentar unos carteles dignos de la Ciudad de El Puerto de Santa Maria”.

En cuanto al cartel taurino de la Temporada de Verano 2022, la ilustración es una obra del artista asturiano Noël Herrero.

Los carteles presentados esta noche en la que destacan los dobletes de Morante de la Puebla, “El Juli” y José María Manzanares, un desafío ganadero y el debut de la ganadería de La Quinta en este Coso Real, lo componen 6 festejos de abono, 5 corridas de toros (una de ellas mixta) y una novillada con picadores del 30 de julio al 7 de agosto, además de dos clases prácticas el 10 y 11 de agosto, quedando de la siguiente manera:

Sábado 30 de julio - 1ª de abono, 6 toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, “El Juli” y Daniel Luque.

Domingo 31 de julio - 2ª de abono, 6 toros de La Quinta para “El Juli”, José María Manzanares y Alejandro Talavante.

Jueves 4 de agosto - 3ª de abono, 6 novillos de La Cercada para Jorge Martínez, Álvaro Alarcón y Víctor Barroso.

Viernes 5 de agosto - 4ª de abono, Corrida de toros “Desafío ganadero) 3 toros de Adolfo Martín y 3 toros de Hijos de Celestino Cuadri para Manuel Escribano, Alejandro Morilla y Rubén Pinar.

Sábado 6 de agosto - 5ª de abono, 6 toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Roca Rey.

Domingo 7 de agosto - 6ª de abono, 1 toro de Murube para el caballero rejoneador João Ribeiro Telles y 6 toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

En cuanto a las clases prácticas los carteles son los siguientes:

Miércoles 10 de agosto – 6 novillos de la Casa de los Toreros para Núñez de Molina (E.T. La Gallosina), Gonzalo Capdevila (E.T. La Gallosina), Juan Pérez (E.T. de Palencia), Nek Romero (E.T. Valencia), Juan Jesús Rodríguez (E.T. Línea) y Juanmi Vidal (E.T. Sanlúcar).

Jueves 11 de Agosto – 7 novillos de Torrehandilla-Soberbina para Garcia Palacios (E.T. de Huelva), Julio Romero (E.T. Écija), “Fuentes Bocanegra” (E.T. Jaén), Miguel Losana (E.T. Toledo), Antonio Santana (E.T. Campo de Gibraltar), Carlos Hernández (E.T. La Gallosina), Javier Rangel (E.T. La Gallosina).

Todos los festejos comenzarán a las 8 de la tarde