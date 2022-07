Ángel Sánchez y Francisco de Manuel, cara a cara este sábado en la final de la Copa Chenel

Valdetorres de Jarama acoge nuevamente la Copa Chenel. En este caso la Gran Final mano a mano de esta edición en la que se enfrentarán Ángel Sánchez y Francisco de Manuel, tras haber conseguido las mayores puntuaciones del jurado, ante seis toros en duelo ganadero de Ángel Luis Peña y Ana Romero.

El pasado año Valdetorres de Jarama descubrió a Fernando Adrián tras cortar cuatro orejas y este año anunciará al triunfador de la Copa Chenel 2022.

La ganadería de Ángel Luis Peña, que debuta en este certamen, vuelve a lidiar este año sus animales en la localidad de Valdetorres tras pasar, también, por la primera final del Circuito de Madrid 2022. Su ganadero Ángel Luis Peña nos cuenta esto sobre la gran cita: “Es una alegría y queremos que las cosas salgan bien y poder triunfar”.

Los santacoloma de Ana Romero también debutarán en este certamen nada más y nada menos que en la Gran Final. La responsabilidad aumenta y así viene a la cita su ganadero Lucas Carrasco: “Estar en la final de la Copa Chenel significa para cualquier ganadería mucho, por representar no solo una final, si no también al conjunto de las ganaderías que representan este encaste, que por desgracia son pocas”.

La terna de luces la componen dos jóvenes madrileños, Ángel Sánchez y Francisco de Manuel, ambos con las mayores puntuaciones del jurado se verán las caras este próximo sábado jugándose ser el gran triunfador de la Copa Chenel 2022.

Ángel Sánchez, que abrirá el cartel, viene de sumar destacadas actuaciones en sus tres, hasta ahora, corridas de toros toreadas en el certamen. La pasada tarde en Valdilecha, aunque no sumó en trofeos, sirvió para demostrar al jurado que no todo son los trofeos y que debía estar en la gran final. Así son las sensaciones del torero: “Llego a Valdetorres con muchísima ilusión, más si cabe después de pensar que no haría el paseíllo en esta final. Va a ser una tarde muy bonita y de mucha competencia”.

Francisco de Manuel, se ganaba su puesto tarde tras tarde en este certamen y tras conseguir cortar una oreja al gran sexto de Montealto en la Primera Final, se clasificaba con la puntuación más alta del jurado. Una cita muy importante para el madrileño que sabe de la repercusión que conlleva ganar este certamen: “No puedo dejarme ganar la partida. El nombre de Francisco de Manuel tiene que sonar y, tras mi paso este año por Las Ventas, tiene que hacerlo en la Copa Chenel”.