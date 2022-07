Ángel Sánchez, Amor Rodríguez y Francisco de Manuel, listos para la gran final de la Copa Chenel

La Copa Chenel 2021 entra en su fase final y este sábado Valdilecha acogerá la Primera Final a Tres en la que Ángel Sánchez, Amor Rodríguez y Francisco de Manuel lucharán por los dos puestos disponibles en la gran final de la Copa Chenel, que será el sábado 16 de julio en Valdetorres de Jarama.18 toreros comenzaron esta andadura y solo los dos mejores se clasificarán para el duelo final. Son tres toreros jóvenes, madrileños, que saldrán a morder para conseguirlo, Ángel Sánchez, Amor Rodríguez y Francisco de Manuel se enfrentarán a un duelo ganadero de altos vuelos como es Montealto y Cebada Gago. El hierro madrileño repite tras el triunfo el pasado año con un toro premiado con la vuelta al ruedo y debutan los cebadas gaditanos en la Copa Chenel. La triunfadora repetirá en la siguiente edición.

Ángel Sánchez llega con ansias de repetir triunfo tras cortar tres orejas y salir a hombros en la semifinal. El colmenareño abrirá la tarde en Valdilecha y define su recorrido en el certamen como “largo, bonito y muy gratificante” tras volver a enfundarse el vestido de luces más de dos años después. Afrontará la primera final con la intención de “hacer las cosas lo mejor posible como si fuera una Feria de San Isidro, en una de las tardes más importantes y procuraré afrontar la tarde con mucha tranquilidad”.

Reconoce que será “una tarde complicada, pero a la vez muy bonita, y, sobre todo, muy importante” y espera que la afición de Valdilecha vea “un torero renovado y diferente, que tiene las cosas claras y sabe cómo hacer las cosas bien para llegar y gustar al público”. La final mano a mano se pone muy cara, ya que los tres desean ganar la ansiada Copa Chenel. En palabras de Ángel Sánchez: “deseo ubicarme en un lugar privilegiado en el escalafón y estar acartelado en todas las ferias”.

Amor Rodríguez se ha dado cuenta antes de la primera final de “lo importante que ha sido este recorrido hasta la final porque me siento muy orgulloso de haberlo conseguido”. Sabe que este sábado se debe jugar al todo o nada en Valdilecha si quiere estar en la final, por eso confiesa que “esta final la afronto de la misma manera que las anteriores, con mucha ilusión y queriendo seguir mostrando mi forma”.

Y es que el madrileño sabe que los finalistas son “tres toreros que de aquí en adelante no hay que perderles la pista. No sólo es un cartel para la final de la Copa Chenel, sino que podría encajar en cualquier feria”. Por eso espera que “el sábado tengamos la mente despejada para que pueda fluir lo que los animales nos permitan y seguir mostrándonos como somos”. El duelo final acecha y Amor Rodríguez desea “ganar la Copa Chenel y poder confirmar mi alternativa en Madrid”.

El más joven de la terna y de la Copa Chenel, Francisco de Manuel, valora su recorrido hasta esta primera final “desde la entrega. Las tardes anteriores los toros no me han permitido mostrar el concepto de torero que tengo, pero si me han dejado demostrar mis ganas, mi actitud y mi disposición”. Sabe que es un compromiso muy importante y lo afronta “como una tarde de máxima responsabilidad, con muchísima ilusión y muchísima competitividad” y confiesa que habrá mucha rivalidad, porque los tres nos entregaremos al máximo para ganar la Copa Chenel”.