Polémica provocación de las peñas en San Fermín con una pancarta gigante de "Puta selección. Puta España"

Hoy San Fermín cierra sus puertas con la corrida de Miura. Y es una pena. Una pena universal, porque por mucho que les duela San Fermín no es de Pamplona, los sanfermines son de todos y cada una de las miles de personas que amamos esta tierra y sus gentes.

Por eso da mucha más pena todavía cosas como la que ha ocurrido hoy al comenzar la última corrida de toros y las peñas se han esmerado en montar el número para sacar las banderas, estupendo, y una pancarta gigante en la que se podía leer "puta selección. Puta España".Solo la manera de expresarse les desacredita.

El abucheo ha sido mucho más grande, potente y sentido que la expresión de las peñas.

Esta noche, a las nueve, nuestra Selección se juega la final. Orgullo español de muchos. Y quien no lo sienta es su problema, que no nos contamine. Hay miserias que no nos corresponden.

Vamos campeones y que viva por siempre San Fermín.