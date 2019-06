Y si los Beatles nunca hubieran existido...

La idea no es nuestra, se la robamos a Danny Boyle, que está a punto de estrenar una película con un argumento guasón. Un día, tras un masivo fallo eléctrico en todo el mundo, algo así como una falla cuántica que hay que creerse para seguir viendo el filme, la historia como la conocemos se interrumpe y entra en una de las realidades paralelas que se inauguran cada segundo: a mí no me pregunten, esto es cosa del gato de Schrödinger. La Humanidad, desde ese momento, vive un presente aparentemente normal, casi homologable a la realidad que conocemos los que leemos estas líneas en 2019, salvo por una cosilla... En esa realidad de la película los Beatles jamás han existido. Sin embargo, a través de la grieta entre las dos realidades se cuela un fugitivo: Jack Malik (británico de origen indio o pakistaní) es el único ser humano sobre la faz de la Tierra que sí ha conocido a los cuatro de Liverpool y, sin quererlo, se hace mundialmente famoso apropiándose de sus míticas canciones aunque siempre sintiendo la amargura de saber que son robadas. Pero ahora no queríamos hablar de cine (ya vendrá el estreno de la cinta), sino responder a la pregunta que se hace la historia en su trasfondo: ¿qué pasaría si los Beatles no hubieran existido? Bueno, si el aleteo de una mariposa puede provocar un terremoto en otra esquina del mundo... el canto de los cuatro escarabajos de Liverpool ha tenido un efecto en nuestra historia incalculable. Es imposible calcular los efectos de su ausencia: The Beach Boys o The Rolling Stones jamás habrían sido quienes fueron. O Michael Jackson. Son incontables los grupos que les rinden pleitesía y también los que no los mencionan por no resultar obvios. Pero su influencia.. ¿recuerdan? «Somos más famosos que Jesucristo», dijo Lennon una vez. En la película de Boyle existen Coldplay y Ed Sheeran. Difícil de creer, porque, en un mundo sin los Beatles ¿podemos asegurar que la mitad de los grupos que vinieron después habrían existido? Las repercusiones son demasiado grandes como para elucubrar nada. «The Guardian» se hacía ayer la pregunta y la distopía se les quedaba coja: algunos expertos opinan que el folk y hasta el surf serían hegemónicos hoy. ¿Habría llegado a existir el fenómeno fan? ¿Seguiría Miley Cyrus en su etapa «country»? ¿Seríamos más puritanos? ¿Viviríamos en un mundo incapaz de amar y de concebir niños como en «El cuento de la criada»? Difícil de saberlo, pero en el fondo no es solo que ellos crearon el abecedario del pop, ni sus incontables cumbres, es que fueron la razón por la que un número incalculable de músicos sintieron el impulso de serlo. Son la descarga iniciática número uno y también la puerta de entrada al mundo adulto de la música, «El guardián entre el centeno» de los discos. Más preguntas: ¿Qué habría sido de Yoko Ono, Mark Chapman, Charles Manson? Oigan, y si en este 2019 alternativo alguien se presentara con semejante colección de éxitos de la nada ¿cómo lo recibiríamos? La película, que ha pagado, ejem, 10 millones de dólares en royalties a los Beatles y sus herederos, plantea sus teorías, y la comedia asoma, pero en general el mundo es más gris sin ellos. ¿Acaso se lo imaginan? Suerte que esto es tan fantasioso como uno de los dos destinos del famoso gato del experimento.