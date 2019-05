Perfumes para él y para ella

Si eres un aventurero del día a día, Spirit Of The Brave es el nuevo perfume de hombre de Diesel. Co-creado con el mundialmente conocido futbolista Neymar Jr.

Si eres pura intensidad, esta es tu “Eau de Toilette”. The One Grey de la firma Dolce & Gabbana ha sido incluido en la familia Amaderada Aromática para hombres lanzada en el 2018 para completar la saga más conocida de la firma, The One.

Refrescante, vibrante e intensa. Así podríamos definir su fragancia. Un juego de contrastes equilibrados perfectamente destacando lavanda, albahaca, vetiver, pachulí, tabaco y geranio.