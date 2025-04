Estos cinco errores al coger el coche reducen su tiempo de vida útil: “Lo estás matando”

Coger el coche es una actividades que realizan diariamente un incontable número de personas en nuestro país. Ya sea por necesidad para ir al trabajo, para realizar alguna otra tarea como la compra o simplemente para acercarse a algún lugar por diversión, una gran cantidad de españoles se suben al coche cada día. Para muchos es algo totalmente natural y que ni siquiera piensan, aunque para otros suponga un esfuerzo.

Todos los conductores tienen distintas manías o costumbres a la hora de subirse al coche, arrancarlo y conducir. No siempre son peligrosas ni perjudiciales, tanto como para la seguridad como para el coche, pero sí hay algunas que conviene evitar. El usuario '@frpassion.com' de TikTok es un especialista en motor con más de 15.000 seguidores. En un vídeo, que ha alcanzado las dos millones de reproducciones, revela cinco errores que pueden dañar tu vehículo. "Si haces esto cada vez que coges tu coche, lo estás matando poco a poco y no te estás ni enterando", avisa antes de entrar de lleno en materia. El experto comparte cinco consejos para que "cuides tu coche y te dure lo máximo posible" y no cometas estos errores.

Los cinco errores que pueden estropear tu coche

Arrancar directamente el coche: "Mete el contacto y no arranques directamente", pide el experto. También señala el momento de hacerlo: "Espera a que todos los testigos se apaguen" . Añade la importancia de este detalle: "Deja que el coche haga su escaneo y se tome su tiempo necesario ya que el motor se está preparando para arrancar ". Hay en un coche que esto toma mayor importancia: "Esto en un coche diésel es todavía más importante ya que los calentadores harán que arranque mucho mejor en frío y tiene un tiempo establecido.

No pisar el embrague al arrancar o parar el motor: El experto es muy claro: "Pisa el embrague cada vez que vayas a arrancar o parar el motor". Revela el motivo: "Esto hará que el motor de arranque no tenga que mover la caja de cambios y le costará mucho menos". También resalta otro aspecto: "Las vibraciones tanto de arrancar como de parar no irán destinadas a la caja de cambios, por lo que alargaremos su vida útil".

Salir al momento: Esta acción tampoco es positiva a sus ojos. Se debe hacer lo siguiente: "Una vez que hemos arrancado el motor, deja unos segundos para que el aceite circule por todo el bloque". Comenta cómo hacer que pase ese tiempo: "Pon la música, ponte el cinturón y luego ya salimos". Establece el tiempo mínimo que hay que dejar para iniciar la marcha: "Deja al menos 30 segundos". Esto es vital tanto en diésel como en gasolina.

Revolucionar el coche al inicio de la marcha: Explica cómo se debe conducir al inicio de un trayecto: "Hasta que el motor llegue a su temperatura de trabajo, vamos a hacer aceleraciones muy suaves y sin llevarlo a revoluciones altas". Esto tiene una explicación: "Para que el motor llegue a su temperatura de trabajo, tanto del líquido refrigerante como de aceite". Indica la temperatura: "Alrededor de unos 90 grados líquido refrigerante y unos 85 o 90 grados también el aceite".

Dejar las ruedas torcidas al aparcar: "Nunca dejes las ruedas así", explica mientras las enseña. "Esto hará que los fuelles de la cremallera queden completamente estirados o contraídos y no en su posición natural". No es lo único: "Aparte, la dirección y los palieres estarán forzados". Concluye de manera contundente: "Tu siempre deja las ruedas rectas".

Atención al aire acondicionado

Aunque no lo incluye directamente en los anteriores, da un último consejo: "Nunca arranques o pares el motor con el aire acondicionado encendido". Da un truco final: "Siempre tienes la opción de meter el contacto previamente y apagarlo". Provoca un mayor esfuerzo del coche al arrancar y el motor se desgasta antes.