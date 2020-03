Barcelona, Espanyol... y ahora también el Atlético de Madrid. La crisis por el coronavirus está poniendo a los clubes de fútbol contra las cuerdas, no hay ingresos y las cuentas no van a salir a finales de junio, cuando se cierren los ejercicios. La forma que tienen para intentar hacer frente es reducir el salario de sus futbolistas, que se lleva gran parte del presupuesto, y también de otros empleados. El Atlético anunció la medida en una larga carta de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil, que después de dar las gracias a sanitarios, policías, etc, y de asegurar que está situación sin precedentes plantea un futuro incierto, dice:

"[...] Una situación tan grave como ésta nos obliga a tomar decisiones tan complicadas como necesarias por el bien de la entidad. Quiero agradecer a todos los que trabajan en el club su esfuerzo especial estos días tan complicados. Desgraciadamente, y con el único objetivo de garantizar la supervivencia del club, nos vemos obligados a solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para aquellos profesionales que, debido al estado de alarma declarado en nuestro país, no puedan desarrollar su trabajo al haber cesado por completo su actividad, así como para aquellos a los que su jornada laboral se ha visto reducida de manera relevante. Ambos casos afectan tanto a empleados como a jugadores y técnicos de nuestros equipos. Estamos trabajando para minimizar el impacto de la medida y limitarlo a lo estrictamente imprescindible, para que cuando regrese la competición todo vuelva a funcionar como hasta ahora. Son, como decía, decisiones difíciles, pero que la responsabilidad de salvaguardar el futuro del Atlético de Madrid nos obliga a tomar.Nuestros patrocinadores y empresas colaboradoras están sufriendo igual que nosotros y que el resto de la sociedad el terrible impacto de esta crisis sanitaria y económica. Quiero agradecerles su compromiso en estos duros momentos y su ayuda. Juntos saldremos reforzados de esta situación y conseguiremos recuperar la estabilidad gracias a la pasión y valores que compartimos.

En esta situación de incertidumbre por la que atraviesa nuestro sector, debemos aunar esfuerzos y trabajar todos juntos para tratar de recuperar la normalidad en el mundo del fútbol lo antes posible. Es tiempo de generosidad, humildad, solidaridad, esfuerzo, de tender la mano y llegar a acuerdos para buscar una solución válida para todos los colectivos: instituciones, clubes, jugadores, técnicos, aficionados...Los medios de Comunicación tienen en estos momentos una función vital como enlace de la actualidad con los millones de ciudadanos que se encuentran confinados en sus domicilios cumpliendo con su responsabilidad para reducir los contagios al máximo. Ellos, a los que desde aquí agradezco sinceramente su trabajo, van a ser una pieza fundamental como canales de difusión de todas las propuestas y medidas que se tomen para recuperar la normalidad competitiva y ya lo están siendo como altavoces de las acciones solidarias que numerosos clubes y deportistas hemos puesto en marcha para ayudar en esta crisis.

El Atlético de Madrid representa con orgullo el nombre de Madrid y de España por toda Europa, por eso tenemos un compromiso ineludible con nuestros conciudadanos y hemos decidido canalizar toda la ayuda del club a la lucha contra esta pandemia a través de la campaña #LoDamosTodo, cuya recaudación íntegra irá destinada a Cruz Roja, para que pueda hacer frente a las necesidades de los sanitarios que pelean contra el Covid-19 en la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente es la región más sacudida por el coronavirus en España y la que más ayuda urgente necesita. Además de contribuir de forma directa en la donación, el club ha puesto en marcha todos sus recursos y a todos los colectivos que forman parte de esta gran familia (jugadores, técnicos, directivos, leyendas, peñistas, socios...) para hacer llegar este mensaje al mayor número de personas posibles que puedan contribuir de cualquier manera, aunque sea mínimamente, para la adquisición de material necesario para los servicios sanitarios.Espero que pronto pueda volver a dirigirme a ti con mejores noticias. Hasta entonces sigue afrontando esta situación como todos los atléticos hacemos, con coraje y corazón. No me cabe la menor duda de que nuestros valores nos están ayudando a sobrellevar esta crisis de la mejor manera y deseo y confío en que muy pronto volvamos a estar juntos animando a nuestro querido Atleti".