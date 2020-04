¿Quiere una medalla de campeón del mundo? Sandra Sánchez, Craviotto, las selecciones de baloncesto... Las subastan para recaudar en la lucha contra el coronavirus

Sandra Sánchez, Amanda Sampedro, Saúl Craviotto, Maverick Viñales, Marta Xargay y Javier Beirán se han puesto manos a la obra para ayudar en la lucha contra el coronavirus y van a subastar medallas, camisetas o trofeos muy significativos en sus carreras cuya recaudación será destinada íntegramente al programa “Responde” de Cruz Roja Española, en su lucha contra la pandemia que vivimos en estos días, a la que ya se han sumado otras grandes estrellas del deporte español a través de “Nuestra Mejor Victoria”, la campaña promovida por Pau Gasol y Rafa Nadal.

La iniciativa se llama “Esta Medalla Es Vuestra” y reúne a estos seis deportistas de élite, que además son embajadores del operador de telecomunicaciones de móvil y fibra Finetwork, que también realizará una aportación. Todos ellos donarán una medalla, un trofeo o un artículo que simbolizan el esfuerzo y el sacrificio que les proporcionó la energía necesaria para alcanzar el triunfo final. Los objetos serán subastados desde el día 6 hasta el 17 de abril a través del portal de subastas online Escrapalia (www.escrapalia.com y www.estamedallaesvuestra.com)

Sandra Sánchez, la campeona del mundo de kárate, subastará la primera medalla de oro que ganó en el circuito mundial, en febrero de 2015.”Unos meses antes no formaba parte del equipo nacional y ni siquiera había conseguido un campeonato de España y casi con 32 años y tras mucho esfuerzo, imaginaros lo que supuso ganarla”, explica. El trabajo venía de antes, pero este premio fue el principio de muchos más. Amanda Sampedro, la jugadora de fútbol de Atlético de Madrid, subasta “la única medalla” que tiene “de Mundial”, en Trinidad y Tobago 2010 (bronce sub 17). Saúl Craviotto, que ha vuelto a su actividad como policía estos días por el coronavirus y que el año que viene en los Juegos Olímpicos de Tokio buscará su quinto metal olímpico en piragüismo, aporta la camiseta con la que lograron la clasificación para los que serán sus cuartos Juegos, en la capital de Japón. “Y es muy especial porque detrás de ella hay miles de kilómetros de entrenamiento y de sacrificio y mucho trabajo en equipo. Me da pena desprenderme de ella, pero sé que es por una buena causa”, asegura el palista. Beirán, jugador del Herbalife Gran Canaria, ofrece en nombre de la selección española de baloncesto la medalla de oro del Mundial de China, “la segunda estrella de la familia”. Y la selección femenina aporta, por boca de una de sus mejores jugadoras, la base-escolta del Uni Girona Marta Xargay, el oro logrado el pasado verano en el Europeo, en Belgrado. El piloto de MotoGP Maverick Viñales subasta el reloj que recibió por su pole position en Phillip Island.