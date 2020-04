El ex jugador de baloncesto ha colgado en la red un mensaje que le ha llegado de Twitter, una red social que utiliza habitualmente.

Ha sido a través de Twitter cómo Alfonso Reyes ha ido contando su sufrimiento mientras pasaba el coronavirus. No ha sido fácil, pero sus experiencias contadas en Twitter han servido de modelo e inspiración para otros enfermos. El hijo de Lorenzo Sanz, Paco Sanz, contó que él calculaba que, más o menos, iba una semana por detrás de Alfonso Reyes en cuanto a los síntomas del coronavirus y que leer cómo lo iba pasando el ex baloncestista le ayudaba a él a pasarlo y a llevarlo mejor. “Twitter me ha servido para evadirme, crearme mi universo para superar una grave enfermedad, de una forma un poco bélica porque para mí es una guerra, una batalla que afortunadamente he ganado. Por desgracia muchos miles de personas no han podido ganarla, hay que recordarlos y tener el máximo respeto por ello”, decía en una entrevista en EFE.

Alfonso Reyes también ha utilizado su cuenta de Twitter para dar opiniones acerca de cómo los gobernantes están gestionando la crisis del coronavirus. Tiene una visión crítica de cómo se ha actuado y no se suele callar. Si ve algún mensaje que no le gusta, no tarda ni se corta en contestar por lo que considera que no es como él piensa que debería ser.

Pero no esperaba que Twitter le restringiese su uso por lo que está diciendo. La red social es muy exigente en sus principios, pero a veces un poco laxa a la hora de aceptar quejas o prohibir cuentas. A veces es demasiado literal y no deja escribir frases que, claramente, significan otra cosa de que dicen las palabras.

Con Alfonso Reyes parece que Twitter ha llegado a un punto que ha decidido advertirle de lo que puede pasar si sigue utilizando la cuenta como hasta ahora: «Parece que tu cuenta incumple la política de Twitter relativa al spam. Se limitará tu capacidad de seguir, dar Me gusta y retwittear durante el siguiente período de tiempo», le han escrito al ex jugador.

Él ha escrito, en el mismo tuit que lo anunciaba:

“Muy bien...”