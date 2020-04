La razón política por la Carlos Herrera dejó de ser del Barcelona

Carlos Herrera era del Barcelona, pero ha reconocido que ya no lo es y no porque noble guste su fútbol. “Yo me he criado en Barcelona. Mi padre era del Barça. Yo me eduqué en el Nou Camp del principio de los 70. El problema está en que cuando un club se pone al servicio de una idea política y social ese club a mí ese club deja de interesarme porque no me representa”

Aunque eso suponga renunciar a sus recuerdos: “El Barcelona ganó 4-0, Johan dio dos goles y dos asistencias. Yo estaba arriba del todo y nos pegábamos abrazos gente que no nos conocíamos diciendo que no era posible que existiera un futbolista así. La media punta de velocidad de Cruyff, la visión de juego, la capacidad de organizar un partido era única. Yo no he visto eso en ningún otro”.