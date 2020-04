Briatore ha cumplido 70 años y ha repasado su vida. Fernando Alonso es un capítulo “La única mierda de Alonso fue que se marchara a McLaren. El gran arrepentimiento es Ferrari, perdió dos campeonatos del mundo por causas ajenas a su voluntad . El primero, en 2010, ya se había ganado y hubo un error desde el muro", ha asegurado en el periódico italiano 'Corriere della Sera

Y recuerda con tristeza ese momento: “Fue muy difícil, nunca había visto llorar a Fernando. La historia de la F1 habría cambiado, al año siguiente con una motivación increíble habría ganado nuevamente y Domenicali y Montezemolo se habrían quedado. Los malentendidos surgieron después de ese episodio”,

Para él, la celebración llegó antes que la victoria: "“Creo que habíamos empezado a celebrar demasiado. También me pasó a mí con ‘Schumi’. Estábamos convencidos de que ganaría el Mundial en Suzuka, habían organizado una fiesta con ostras y camarones. No ganamos: tres de nosotros nos encontramos entre los camarones, ‘Schumi’ que no habló para nada y su mánager”.

Para él, Senna y Schumacher son los mejores, pero no coincidieron: "No podíamos verles competir entre ellos y luego está Fernando. Si hubiera tenido un equipo le habría elegido. Es un rottweiler y comete muy pocos errores”.

A sus 70 años, cuenta los 89 de Ecclestone: “Mi amigo Bernie me consuela y se convertirá en padre a los 89 años de edad. Pensé que era una broma cuando me dijeron que iba a tener otro hijo. La gente juzga, pero ahora Bernie sabe que el hijo le hará compañía a su esposa cuando él se vaya”.