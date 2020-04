Kyrgios y su juerga antes de jugar contra Nadal

Nick Kyrgios confesó cómo preparó el encuentro contra Nadal en el pasado Wimbledon, en una charla. mientras jugaba a un videojuego inba contestando a preguntas. Una de ellas fueron sobre su encuentro contra Nadal. "Salí al primer juego y me lo rompió y pensé ‘mierda, quizás no tenía que haber salido’. Pero luego gané el segundo y me dije ‘me he despertado ahora’, contestó el polémico tenista australiano sin ningú tipo de rubor.

Fue de fiesta antes del encuentro y la derrota ante el español no le quitó las ganas de salir de fiesta después. Le preguntaron si tenía remordimientos por haber salido después de perder un partido y se enfadó. No le gustó nada la pregunta. “No, no me arrepiento. Parecías muy emocionado por hacer esa pregunta. Tienes una vida muy aburrida”.

“No he podido jugar al tenis durante la cuarentena”, añadió cuando quisieron saber si ahora está jugando al tenis. Sí que está siendo muy activo en las redes sociales y también ha hecho varias acciones solidarias para ayudar a la gente sin recursos que lo está pasando mal en estos momentos de cuarentena y sin poder trabajar y, por tanto, sin ingresos.