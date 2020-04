Los jugadores no tienen muy claro que quieren jugar. Al revés, tiene muy claro que no quieren jugar: “Los profesionales del fútbol son personas privilegiadas, pero nosotros somos personas en primer lugar”, ha escrito el valencianista Paulista. “Tenemos familia, seres queridos y sentimientos. Siempre se nos pide que seamos un ejemplo y así es como debe ser, muchos niños y jóvenes nos prestan atención. Mostraremos como ejemplo a la sociedad que valoramos la vida y la salud sobre todo. Para mí, y estoy seguro de que para la gran mayoría de los jugadores de fútbol, ​​el dinero no lo es todo. No quiero eso debido a la precipitación o la presión financiera, que podemos entender, pero nunca priorizar por encima de los problemas más fundamentales, cualquier miembro de la familia, amigo, compañero de trabajo o profesión puede enfermarse o morir”, continúa.

“De hecho, después del terrible momento en que todavía estamos atravesando, ¡nadie debería contraer o morir de esta enfermedad nuevamente! Amo el fútbol, ​​amo jugar, amo a mi club y siempre queremos hacer felices a los fanáticos, pero también y sobre todo, amo y respeto la vida de cada ser humano. Jugaremos cuando nadie lo haga por miedo y cuando tengamos garantías completas de que no hay riesgos. De lo contrario, si no tenemos garantías absolutas, tomemos ejemplos de otros países que han adoptado medidas más contundentes. ¡Antes de la vida y luego del fútbol!", termina.

También el jugador del Athletic Club Dani García ha manifestado que no está muy de acuerdo con que los jugadores de fútbol pasen el test del coronavirus a no ser que haya recursos “para todos” los ciudadanos, pues cree que de lo contrario la gente podría entender que el fútbol se “separa” de la realidad social. “Habiendo sanitarios y enfermos que no se han podido hacer el test, y hacérnoslo a nosotros nos separa un poco de la realidad social. La gente se lo tomaría un poco a malas, pero cuando haya recursos para todos, sería lo correcto. No estoy muy por la labor de que se haga”, manifestó en rueda de prensa virtual. Dani García aboga por un regreso del fútbol más pronto que tarde, pero siempre bajo una seguridad sanitaria y sin riesgos. “Lo más importante es la salud. Que nos quieran obligar a jugar, como dijo Tebas, pues... A la sociedad le viene bien que haya fútbol y partidos los fines de semana, pero para poner en riesgo tantas vidas humanas, entre jugadores, cuerpo técnico, fisios o prensa, hay que estudiar bien lo de volver lo antes posible”, manifestó. Por otro lado, prefiere un fútbol con aficionados aunque ello implique retomar la competición más tarde, porque jugar a puerta cerrada sería “muy raro”. “A lo mejor a la gente que esté encerrada en casa le puede venir bien ver partidos, le ayudará a llevarlo mejor. Si es lo mejor para la salud, y de la única manera que se puede jugar es a puerta cerrada, así se hará”, matizó. Eso sí, la final de Copa del Rey que tienen pendiente de jugar, contra la Real Sociedad, la querría sí o sí con público. “Espero que se juegue la final con público, es la primera final que juego y espero que lleguen más, pero sería el partido más importante de mi vida. Prefiero que se juegue la final con público y que ‘Adu’ se sienta responsable de llegar a la final”, señaló. Sobre Aritz Aduriz, que se iba a retirar a final de temporada, cree que en caso de no poder disputar la final copera, debería replantearse el seguir un año más. “Que esté otro año con nosotros nos daría mucha vida, da mucho al vestuario. Nos haría muy bien que se retirara con una final de Copa, sería lo mejor”, opinó. En lo deportivo, sobre esa final, cree que será un choque entre modelos distintos. “El de la Real y el Athletic son modelos diferentes. Ellos tienen como idea tener la posesión pero pueden hacer daño con su gente de arriba, que son rápidos. Nos amoldamos bien a ese tipo de equipos que intentan jugar desde atrás. Será un partido bonito de ver”, auguró.