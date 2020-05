El emotivo mensaje de Casillas justo un año después de haber sufrido un infarto

Hace justo un año Iker Casillas tuvo en vilo al mundo del fútbol. La noticia era terrible: había sufrido un infarto en un entrenamiento. Fue operado de urgencia, le hicieron un cateterismo en el que el colocaron un stent y se recuperó. Incluso volvió a entrenarse, a ritmo lento, meses después, mientras tenía un puesto en el Oporto de intermediario entre la directiva y el equipo. También anunció su intención de presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Justo un año después, el mítico portero de España lanzó este mensaje en Instagram: "Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien pero en esta ocasión me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, humor!