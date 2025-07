Alcaraz - Tarvet, en directo hoy: segunda ronda de Wimbledon 2025, en vivo online

Hasta hace unas semanas, el nombre de Oliver Tarvet no figuraba en las quinielas de Wimbledon ni en los análisis previos del torneo. Con el ranking 733, y sin experiencia en torneos del circuito Challenger ni ATP Tour, el británico ha protagonizado una de las mayores sorpresas de esta edición tras superar la fase previa y vencer con autoridad en su debut ante el suizo Leandro Riedi. A sus 21 años, vive su primer Grand Slam como jugador universitario, en casa, ante un público que ha encontrado en él una historia con la que emocionarse.

Formado en la Universidad de San Diego bajo el sistema de la NCAA, Tarvet ha sido All-American en individuales y elegido mejor jugador de la West Coast Conference (WCC Player of the Year). Creció en St. Albans, al norte de Londres, con una madre fanática de Rafael Nadal que solo le permitía animar al español, él mismo ha contado que solo le llamaban "Oliver" cuando su madre estaba enfadada con él. Hoy, el destino le pone enfrente al heredero natural de su ídolo. Sin presión y con la ilusión de quien no tiene nada que perder, Tarvet se presenta como la irrupción más inesperada y genuina del torneo.