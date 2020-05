El documental que muestra a Peter Sagan y a su equipo, desde dentro

Peter Sagan convirtió al modesto equipo Bora Hansgrohe en uno de los más importantes del pelotón internacional. Un viaje que se refleja en “Sagan & Co: Brand of Brothers”u n documental de 30 minutos en el que se incluyen entrevistas a Peter Sagan, así como con sus compañeros de equipo Pascal Ackermann y Matteo Fabro.

El documental se emite este sábado 2 de mayo a las 18:30 en Eurosport 1 para completar un día dedicado a los grandes triunfos del eslovaco en las clásicas. Lo mismo sucederá con su gran rival durante años, Fabian Cancellara, en la jornada del domingo.

El mánager del equipo Bora, Ralph Denk, explica la importancia de Sagan y el crecimiento del proyecto.

¿Qué hace al Bora un equipo especial?

Nosotros empezamos desde cero. Comencé el proyecto en amateur, junior y crecimos paso a paso hasta llegar al World Tour. Esto es realmente especial.

Después de terminar su carrera. ¿Pensó que seguiría ligado al ciclismo?

Tuve una carrera muy corta, pero tuve la gran oportunidad de dejarlo cuando tenía 23 años. Entonces abrí mi propia tienda de bicicletas y para promocionarla, creé un equipo ciclista. Esa era la idea principal al formar el equipo, pero después me atraía más el trabajo de mánager que la tienda de bicicletas.

¿Echaba de menos la competición?

Si no ganas carreras no echas de menos competir. Yo no era un ganador. Competí en algunas carreras amateur, pero no es como las Clásicas o el Tour. No era lo bastante bueno, es fácil de explicar.

¿Qué parte disfruta más de su trabajo como mánager?

Aprendes todos los días. Esto es una forma de vida. Si tú montas una empresa o un equipo ciclista, recibes mucho más que en tu vida normal y esto es muy interesante para mí. Cada día tenemos nuevos desafíos y esto es lo que me gusta. Me gusta hablar directamente con los chicos, me da igual si son ciclistas, mecánicos, un invitado o el cocinero. No importa, me gusta trabajar con gente de diferentes departamentos. Al final, un equipo profesional es como una gran guardería.

¿Cuáles han sido sus principales logros como mánager, de qué está más orgulloso?

De lo que me siento más orgulloso es de que el dos veces campeón del mundo y campeón del mundo en vigor en aquel momento firmara con nosotros. En ese momento estábamos en la segunda división y es un momento de orgullo para mí. Él creyó en mi proyecto y confió en mí. Por otro lado, el tercer título mundial en Bergen fue un momento maravilloso.

¿Por qué es tan apasionado del ciclismo?

No he tenido muchas oportunidades de hacer otras cosas en mi vida. Primero, era ciclista cuando tuve que entrar directamente en el mundo del trabajo y me puse a trabajar en mi tienda de bicicletas. El ciclismo para mí era 24/7 y si no tienes pasión no puedes vivir el ciclismo 24/7. Quizás no he tenido oportunidades de hacer otras cosas, pero amo lo que hago.

¿Cuáles son sus objetivos para Bora?

Para el equipo tenemos grandes objetivos. Hemos ganado ya el World Tour, hemos ganado la París-Roubaix, una de las clásicas más importantes. Queremos mejorar en las grandes vueltas. Hemos mejorado ya en el último año, hemos sido líderes algunos días y quizá algún día podamos ganar en París o en Milán. Éste puede ser un gran objetivo para el equipo.

¿Hay algún conflicto en particular del que haya aprendido?

No hay conflicto, pero sí aprendizaje. La generación de los corredores de ahora, entre 20 o 30 años, es diferente de la mía. Y tú tienes que manejar eso, con diferentes intereses y diferentes habilidades. Tú no puedes comparar otras generaciones como la mía u otras anteriores. Es un desafío, encontrar las palabras adecuadas para la gente joven y los corredores jóvenes.

¿Está orgulloso de la cultura que ha ayudado a crear en Bora y es realmente una Banda de Amigos?

Sí, porque esto no es sólo un eslogan. Se ha creado realmente un equipo internamente. Y lo vemos. Ahora sufrimos el coronavirus y el equipo está completamente unido con todos los patrocinadores, los empleados y los corredores. Es un sentimiento muy agradable, soy superoptimista y pienso que cuando volvamos a correr seremos un equipo tan ganador desde el primer día como éramos en la última carrera, la París-Niza.

Daniel Oss toca el bajo. ¿Hay algún otro corredor que tenga talento musical? ¿Eres un buen cantante, Ralph?

No lo sé, yo no tengo talento. Sé que Daniel tiene muchas habilidades, pero no lo sé. Creo que él es el mejor para la música en nuestro equipo.

Usted dijo que estaba dispuesto a correr hasta Navidad el año pasado. ¿Cuál sería el regalo ideal para Navidad?

Ganar un Monumento sería un gran regalo de Navidad o hacer podio en el Tour.

BORA es famoso por la música que ponen en su autobús. ¿Qué canción describiría el espíritu de su equipo?

Tenemos corredores diferentes y muchas veces hay un pequeño conflicto sobre la música que hay que poner para los fans. Todos los corredores pueden poner dos canciones en nuestra “playlist” y ahora tenemos nuestra propia lista con las canciones favoritas de cada corredor. Hay una gran mezcla y una gran armonía en este equipo.

¿Recuerda alguna canción en particular?

No soy un gran aficionado a la música. Cuando voy en el coche escucho la radio, pero lo que me gusta es la música de fiesta de Mallorca.

¿Qué pueden esperar los espectadores de Eurosport del documental “Band the Brothers”?

Pienso que montar un equipo o llevarlo es mucho más. Es más que poner los números y llegar del autobús a la salida. Hay una gran infraestructura detrás del equipo profesional y hay mucha gente. Tienes que estar tranquilo y ser honesto. Tienes que crear un gran ambiente con tus valores: "Somos valientes, somos responsables. Somos leales. Somos auténticos. Son valores positivos. Tienes que ser un ejemplo para el grupo. Eres una banda de amigos y trabajamos para conseguirlo. Esto es superimportante. No sólo tenemos que ser empleados, tenemos que ser amigos. Esto es muy importante para el equipo.