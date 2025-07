Giro radical: el padre de Lamine Yamal pasa de víctima a investigado en la causa por su apuñalamiento

El caso del apuñalamiento al padre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal ha dado un giro inesperado que puede traerle problemas.

En agosto de 2024, el padre de la perla blaugrana Lamine Yamal se convirtió en el protagonista absoluto de la actualidad tras ser apuñalado en un caso que dejó demasiados interrogantes y sacó a la luz su carácter conflictivo que le había llevado a involucrarse en más de un suceso.

Tras las pesquisas de los Mossos, cuatro personas fueron detenidas por la agresión con un cuchillo a Mounir Nasraoui, padre del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ocurrida en la noche del 14 de agosto en una calle del barrio Rocafonda de Mataró. Cuatro personas fueron detenidas por los hechos: los hermanos dos hermanos -Albert y Adrià G. C-., este último el autor material del apuñalamiento--, el padre de ambos y un amigo de la familia.

Fuentes de la investigación hablan de un primer incidente en el barrio de Rocafonda por la tarde en el que estaría implicado Mounir Nasraoui que se ha enfrentado con varios vecinos después de que lo insultaran y le lanzaran algún líquido. La policía local de Mataró tuvo que separarlo de otras personas cuando les pedía explicaciones tras una discusión en la calle. Horas más tarde, sobre las 21:10 horas de la noche, varias personas atacaron al padre de Yamal que sufrió diversas lesiones por arma blanca en el torso y en los brazos. Una ataque que no fue casual ya que se habían citado para ajustar cuentas, según se supo después.

El padre de Lamine fue considerado víctima de un intento de homicidio. Sin embargo, el caso ha dado un giro radical y en el en el marco de la investigación que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, el progenitor del jugador azulgrana ha pasado de víctima a investigado. Según adelanta Crónica Global, el juez le imputa un delito de lesiones por haber agredido al joven que acabó apuñalándolo la tarde del 14 de agosto.

Los hechos se produjeron alrededor de las 20.00 horas, en un aparcamiento de la ronda Rafael Estrany, donde Mounir Nasraoui y un grupo de allegados se citaron con varios jóvenes para “resolver” una disputa surgida esa misma mañana después de que un niño pequeño le arrojara agua.

Tras el incidente, Mounir Nasraoui tuvo que ser tranquilizado por agentes de la Policía Local de Mataró mientras gritaba: "ya lo arreglaremos luego".

"Le rompió el tabique a puñetazos"

Según la defensa de los acusados lo que ocurrió no fue casual y la reunión estaba convocada para ajustar cuentas con Albert G. C., el padre del menor, ahora uno de los cuatro investigados. Previendo que el encuentro podía acabar mal, el entorno del joven (su hermano, el padre y un amigo) también se presentaron en el lugar.

En plena pelea, el padre de Lamine Yamal rompió de un golpe el tabique nasal del joven que, minutos después, el acusado le quitó un arma blanca a uno de los amigos de Mounir Nasraoui y apuñaló hasta en dos ocasiones al padre del futbolista.

Sin embargo, aunque toda la atención se centró en Mounir Nasraoui, el joven que lo apuñaló también resultó herido. De hecho, según consta en el recurso al que ha tenido acceso Crónica Global, incluso uno de los amigos de Mounir reconoció como testigo en sede policial que Nasraoui “empezó a soltarle puñetazos sin parar”, en referencia al joven que, finalmente, lo agredió.

En su declaración en sede judicial, Adrià G. C. explicó que uno de los amigos de Nasraoui sacó una navaja, que se sintió "acorralado" y que le quitó el arma. "Yo le quité la navaja, pensaba que me iban a matar, iban a por mí y me sentía indefenso", afirmó.

Adrià, ingresó en prisión el 16 de agosto donde permaneció hasta enero de 2025. Desde entonces, los abogados de los cuatro acusados, han pelado duro para que también se investigue a Mounir Nasraoui por la agresión previa y que le desplazó el tabique nasal.

A pesar de la negativa del juez de Mataró , la defensa del jóven logró finalmente que la Audiencia provincial aceptara incorporar a la causa la denuncia por lesiones contra Mounir Nasraoui. De este modo, la causa refleja ahora que la pelea fue mutua y que no hubo una sola víctima.

Tras el aval de la Audiencia de Barcelona el padre del futbolista, que hasta ahora aparecía únicamente como parte perjudicada, está citado a declarar como investigado el próximo 21 de julio.

Los líos del padre de Lamine

Esta no era es la primera vez que el padre del futbolista culé se veía metido en algún tipo de incidente o ante un tribunal. Su carácter le ha acarreado problemas en más de una ocasión. "Mounir Nasraoui, encadenó varios trabajos temporales, yendo y regresando de Marruecos. También se metió en algunos líos. Se pone algo nervioso con facilidad", explican algunos vecinos de Rocafonda, comparándolo con el talante tranquilo de Abdel, su hermano y tío de Lamine Yamal, que regenta un horno en Rocafonda", escribió en su día el diario ARA en un reportaje sobre la familia del joven talento blaugrana.

Uno de los incidentes más recordadoses el ataque con huevos y patadas a una carta de Vox.

En junio de 2023, el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró condenaba a Mounir Nasroui, padre del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, a pagar una multa de 546 euros por los delitos leves de maltrato y de daños. La sentencia, indicó que el condenado atacó una carpa de Vox en Mataró durante la campaña electoral agrediendo a varios ocupantes, entre los que estaba la candidata por Vox a la alcaldía de esa ciudad Mónica Lora.

Así, la sentencia señala que la mañana del 16 de mayo de 2023 el condenado estaba en la avenida Perú de Mataró y "al percatarse que había una carpa del partido político Vox empezó a acercarse y a insultar a los integrantes allí presentes" de esta formación. Además, señala que más tarde "se juntó con otros individuos y desde lejos insultaban y tiraban huevos" a los miembros de esta formación.

El padre de Lamine pidió disculpas en el juicio per aseguró que tenía sus motivos. "Pido perdón, pero soy un ser humano”, relató ante el juez. “Aquel día mi hijo estaba viajando con la Selección Española hacia Hungría para representar a este país y estas personas se pusieron al lado de un colegio público donde hay todo tipo de razas”, ha declarado.

“Tenemos que avanzar, ayudarnos, querernos, no separarnos. Mi madre ha cotizado aquí 50 años y mi abuelo fue militar aquí. No tienen derecho a decirme 'Vete a tu país', porque mi país es este, España”, sentenció.

Y ese amor por España que llevó a su hijo a decantarse por la Roja también ha sido un foco de controversia en el barrio obrero de Rocafonda donde viven muchos inmigrantes.

Graves amenazas por ser "un traidor a su tierra"

Su padre es Mounir Nasraoui, de Marruecos, y su madre Sheila Ebana, de Guinea Ecuatorial, pero Yamal siempre se ha decantado por defender la camiseta de España pese a tener la posibilidad de hacerlo por las de los países de los que sus padres son originarios. Y eso es algo que no perdonan sus aficionados marroquíes hasta le punto de haber recibido amenazas y ataques de odio.

De hecho, el hecho de que Lamine juegue con La Roja le ha traído algún que otro problema como confesó un hostelero del barrio amigo de la familia que denunció el racismo que había sufrido el círculo de los Yamal. "Sí, aquí en el barrio sí. Piensa que aquí hay muchos inmigrantes y gente buena y mala".

«Yo no lo he vivido tan de cerca porque estaba siempre trabajando en el bar, pero sobre todo cuando decidió jugar con España en vez de con Marruecos, ahí sí que recibió mucho mensaje de odio por parte del pueblo marroquí. Es curioso. Ellos lo vieron como una traición a su país», reveló incidiendo en que el padre del futbolista se ha visto envuelto en algún que otro episodio desafortunado.