La atleta aragonesa Isabel Macías ha señalado que no solo está contenta porque se puede empezar a ver “la luz al final del túnel y la normalidad” con la medida tomada por el Gobierno para que los deportistas puedan comenzar a realizar su trabajo, sino también porque será buena para la población.

"Personalmente es bueno para mi salud física y mental y también creo que lo es para la población en general", ha destacado a Efe la subcampeona de Europa de pista cubierta de 1.500 metros en 2013 y olímpica en Londres 2012.

La mediofondista ha comentado que ha tenido días "muy duros" durante el confinamiento porque poder salir a hacer ejercicio lo considera un tema de salud.

"Es insalubre estar encerrada. Quiero hacer deporte, recuperar el tono, recuperar libertades que se nos han quitado por culpa del coronoavirus y porque es mi trabajo. Cuanta más forma se pierde más cuesta recuperarla", ha apuntado.

Macías ha desvelado que aunque todos los deportistas tienen el problema de estar confinados en su domicilio, en su caso la situación se ve agravada por el hecho de que su piso es pequeño, su marido teletrabaja en casa, no tiene cinta para poder correr y además tiene un niño de dos años.

“Ha sido todo complejo. Mi marido sigue teletrabajando y tiene horarios de clases así que me salía con el niño a la galería de la cocina para que no se cruzara. Hemos intentado combinar horarios de la mejor manera posible porque el niño necesita atención y al final es gestión”, ha explicado.

A este respecto ha añadido en tono de broma que se moría de envidia de ver que muchas personas tenían tiempo libre para hacer cosas mientras que ella ha tenido "menos tiempo que nunca".

Para la atleta zaragozana, los primeros quince días de confinamiento no supusieron ningún problema en el aspecto de mantener la forma trabajando la fuerza. Sin embargo, cuando se alargó la situación, la situación varió sustancialmente y trató de conseguir una cinta para intentar realizar trabajo aeróbico, algo que le fue imposible.

"Es una frustración no poder entrenar en condiciones. Menos mal que ahora da tranquilidad poder salir. Eso cambia las perspectivas y la inquietud emocional porque han sido difíciles de gestionar", ha destacado.

La corredora del Alcampo Scorpio ha reconocido que los primeros días del confinamiento pasó miedo porque venía de disputar el Campeonato de España de Pista Cubierta en Orense y el Nacional de Cross en Zaragoza: "habíamos estado expuestos a aglomeraciones. Hubo una semana que estuvimos enfermos y no sabíamos qué pensar".

Igualmente cree que la pandemia ha supuesto que la sociedad en general esté "alienada" de sus conductas sociales porque es algo que no había ocurrido antes.

En el aspecto deportivo ha recordado que el retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021, uno de sus objetivos, ha supuesto "tranquilidad" después de la ansiedad que provocó no saber qué iba a ocurrir, al igual que ha sucedido con el Campeonato de Europa.

De todas formas Isabel Macías está, como le ocurre a muchos deportistas, a la expectativa de cómo evolucionan las decisiones del Gobierno con la desescalada.

Y le molesta los que se saltan las normas. Le ha ocurrido cuando ha visto a una mujer corriendo: “Cuando ves gente que incumple, te duele”, ha dicho en Antena3. Tanto que al final, actuó: “Le dije: “¿perdona, no puede esperar al sábado?” La otra opción era llamar a la policía, pero como madre, estaban sus hijos delante y no me pareció bien esa decisión. Me dio la razón, pidió perdón y se marchó”.

Ella va a dalir el sábadol. “Personalmente, si veo algo que no me gusta me vuelvo a casa. Hay que tener cabeza y por un día más o menos no vamos a ganar nada”, ha apuntado.

Finalmente, ha lamentado el "palo gordo" que supone esta situación para los clubes porque "si no hay competiciones no hay patrocinios".

"El problema va a ser financiero y creo que habrá momentos económicos mas duros que en 2008", ha apostillado. EFE

ep/ipl/og