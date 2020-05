Las palabras de Toni Nadal sobre Pablo Iglesias

Las palabras de Rafa Nadal han creado mucha polémica y su tío Toni salió a defenderle. “No entiendo que una persona que paga sus impuestos no pueda expresar su opinión, faltaría más, no lo concibo. Me parece lógico que todo el mundo tenga los mismos derechos y no que por llamarse Rafa Nadal no pueda opinar”, dijo en El Larguero.

“Yo creo que se han hecho cosas mal, faltaría más. ¿Qué la situación no era fácil? También lo tengo muy claro, no ha sido fácil en ningún sitio. Es evidente que la manifestación aquella (manifestación feminista del 8-M) causó problemas, que debido a aquella manifestación tuvieron que dar el visto bueno también a que jugara el Valencia o al mitin de Vox, me parece que es evidente. Es una evidencia, no hace falta ser ningún lince para saber que alguna equivocación se hizo. ¿Que se hizo adrede? Me imagino que no, pero equivocaciones las hace todo el mundo. Leí una vez a Pablo Iglesias decir, no sé exactamente lo que decía, algo así como que en política no se pide perdón, se dimite. No lo veo, no veo la razón. En política, como en cualquier ámbito de la vida, se cometen equivocaciones, se asumen, se pide perdón, que es lo normal cuando uno se equivoca cuando afecta a otros y no pasa nada”, ha argumentado.