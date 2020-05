“Athletic y Real no deben jugar la Copa. Es imperdonable que piten el himno”

El Athletic Club y la Real Sociedad sueñan con volver a levantar la Copa del Rey en una fecha aún por determinar pero para la que esperan que haya público. Ambos clubes están de acuerdo en eso.

el jugador de la Real Sociedad, Mikel Merino, consideró “acertada” la decisión de solicitar que la final de la Copa del Rey se juegue con público, ya que “es un partido histórico para la afición”.

"Jugar sin público no beneficia a nadie”, comentó al respecto Merino quien auguró que será “una fiesta para todos los vascos”.

Pero no a todos les gusta ese partido, no a Schuster por ejemplo: “No entiendo que la jueguen esos dos” dijo en El Transistor de Onda Cero: No entiendo los pitos y las veces que he jugado la final de la Copa del Rey, tenía otro tipo de sentimientos”. “No vería una final de la Copa con esos dos equipos, no les tengo mucha simpatía...para mí es imperdonable que si pite el himno, no lo entiendo”.

Cuando decidieron retrasarla, la Federación lo entendió: “La RFEF comparte plenamente el deseo de los clubes Athletic Club y Real Sociedad de disputar la Final de la Copa del Rey cuando las circunstancias sanitarias y deportivas permitan celebrar dicha final abierta al público y con la presencia de ambas aficiones y de todos aquellos aficionados que deseen asistir”, dijo en el comunicado.

Por ello, agradece a Athletic Club y Real Sociedad su “petición mancomunada” e informa de que articulará los mecanismos reglamentarios necesarios para que la final de Copa “se dispute como competición oficial en el momento oportuno durante el año 2020 o el 2021 y siempre antes de que se dispute la final de la próxima temporada”.

La RFEF fijará “de común acuerdo” con los finalistas “la fecha más conveniente para que sea la gran fiesta del fútbol español