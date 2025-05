Marlaska teme que los mensajes con Ábalos desvelan el desprecio de Pedro Sánchez

Fernando Grande-Marlaska no vive sus mejores días al frente del Ministerio del Interior. Las últimas semanas de polémicas han dejado paso al temor por la publicación de los mensajes de José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. La inquietud reinan por los pasillos de las oficinas de Amador de los Ríos. Una de las sospechas del entorno del exmagistrado es que el presidente del Gobierno haya expresado el descontento con su gestión unido con descalificaciones.

El periplo de Marlaska en Interior comenzó de forma prometedora pero rápidamente cambió radicalmente con sus primeras medidas. El nombramiento del exjuez estuvo bien considerado, en un principio, por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su lucha contra el terrorismo de ETA le granjeó adeptos. Sin embargo, inició su cometido poniendo fin a la política de dispersión de los presos etarras con el consiguiente enfado de las victimas.

Seis años después, cuenta con las críticas de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil al hacer oídos sordos a sus reivindicaciones históricas con dos ejes que destacan por encima del resto: la equiparación salarial y la profesión de riesgo. Ha sido reprobado en dos ocasiones por la gestión de la crisis de la valla de Melilla y tras el asesinato de los dos agentes en Barbate.

El titular de Interior ha tomado un perfil bajo en las últimas semanas desde la polémica que tuvo por la venta de armas a empresas israelíes. Tenía un acto programado, donde estaba previsto que hablara, pero fue cancelado por el apagón. El Consejo de Ministros de este martes impidió que acudiera al acto conmemorativo que se celebró en Valencia para festejar el 181 aniversario de la Guardia Civil.

Las dudas por la gestión de Marlaska

Un evento en el que también se iban a producir críticas por los nombres elegidos para ser premiados por su gestión de la DANA. Los representantes de los agentes consideran que son totalmente injustos algunos de los condecorados mientras que hay una larga lista de "olvidados" que estuvieron durante semanas ayudando y prestando servicio por el temporal.

Sea como fuere, el gran temor de Marlaska tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez. El titular de Interior era consciente que el presidente del Gobierno tenía en mente buscarle un sustituto tras las elecciones de 2023. Un cambio que no se produjo tras las dudas de algunos de los candidatos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se acerca al escaño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Juan Carlos Hidalgo / Efe

Los mensajes publicados por 'El Mundo' entre Ábalos y Sánchez han vuelto a revivir los fantasmas del exmagistrado que asiste con inquietud a la cascada de conversaciones que han visto la luz. El entorno de Marlaska expresa sus temores a recibir improperios o comentarios negativos sobre su gestión por parte del presidente. En sus horas más bajas estas hipótesis supondrían un "gran palo" para el ministro, explican fuentes consultadas por LA RAZÓN.

Otro de los factores de preocupación en Interior, son los señalamientos que se están produciendo por parte de los socialistas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por las filtraciones. Consideran que es un error. Los agentes están molestos por esta nueva acusación que carece de pruebas, según fuentes policiales a LA RAZÓN.

Un "error" señalar a la UCO

El trabajo de la UCO en el marco del "caso Koldo" está siendo intachable. Por sus manos han pasado decenas de teléfonos móviles que han tenido que volcar y analizar para realizar los correspondientes informes judiciales. En todo momento han mantenido su profesionalidad y han realizado un "cribado" selectivo de las conversaciones que eran de interés para el juzgado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Fernando Calvo Agencia EFE

Estas conversaciones no hubieran salido en el interior de ningún informe, por el momento, porque no reflejan ni mucho actividades delictivas. Los agentes han trabajado en todo momento con el respaldo de sus superiores. Tienen en todo momento el apoyo de sus mandos y no tienen ninguna duda de que el origen de las filtraciones no está en el sino de esta unidad de élite de la Guardia Civil.

La confianza entre ellos es total y cuentan con una "burbuja" donde evitan "contaminaciones" sobre las informaciones que les señalan. Hay ocasiones que llegan antes a las acusaciones particulares los requerimientos judiciales antes que a los propios interesados. A pesar de todo este "ruido" escénico, los efectivos siguen las investigaciones que tienen en marcha. Una de ellas es precisamente el volcado de los discos duros que fueron incautados a Koldo García donde se encuentran estas conversaciones. El exasesor de Ábalos reclamó sin éxito que les fueran devueltos.