Las razones por las que Loles León tuvo que irse de Barcelona: "Pasé de ser una buena actriz catalana a una colona"

Loles León nació en Barcelona en 1950 y es una de las actrices más emblemáticas del cine y la televisión española. Su carrera despegó en los ochenta al convertirse en una de las 'chicas Almodóvar', ya que desplegó su talento en películas clave como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o '¡Átame!'. A partir de ese punto, Loles León se consolidó como un rostro imprescindible del cine español, capaz de brillar tanto en el drama como en la comedia.

Más allá del cine, su popularidad también creció en el mundo de las series de televisión, especialmente gracias a su participación en'La que se avecina' o su papel en 'Aquí no hay quien viva', donde interpretó a la carismática Paloma Cuesta. Su presencia en programas como 'Tu cara me suena' o 'MasterChef Celebrity' también han reforzado su imagen como figura mediática.

El Ayuntamiento de Barcelona le denegó la Medalla de Oro al Mérito Cultural

En el pasado mes de febrero esta intérprete también fue noticia, ya que el Ayuntamiento de Barcelona decidió no concederle la Medalla de Oro al Mérito Cultural. Varios partidos políticos, como ERC o Junts, unieron sus fuerzas para ponerse de acuerdo y argumentar que Loles León no era apta de ser premiada con este galardón porque no se puede reconocer a alguien que está en contra de la inmersión lingüística y la normalización del catalán.

La actriz aseguró para 'El País' que no le dio importancia a lo ocurrido, ya que es algo que ni espera ni tampoco pretende. Prefirió centrarse en la pasión por su oficio y darle la importancia que se merecen los pequeños detalles, como ser reconocida por sus fans. Además, ha indicado que elogia a Barcelona por todo el mundo y que siempre ha estado muy orgullosa por mostrar su tierra natal, el barrio de la Barceloneta.

Loles León tuvo que abandonar Barcelona por diversas razones

Ante la falta de oportunidades de trabajo, León tuvo que hacer las maletas y marcharse de Barcelona, aparte de por las razones lingüísticas. "No, no tenía oportunidades. Salió eso de la normalización lingüística y entonces fue muy difícil. Empecé siendo charnega, después botiflera y ahora me dicen colona porque estoy allí en Madrid", explicó en RAC1 hace algo más de tres años.

Estas declaraciones no fueron bien asimiladas por parte del público, quienes llegaron a colocarle la etiqueta de 'catalanofóbica'. El productor y crítico de TV3, Víctor Riberola, compartió en que mantuvo una mala experiencia con la actriz, ya que no fue capaz de comunicarse con él en catalán pese a su insistencia, algo que le sorprendió en gran medida: "Trabajé en publicidad con Loles León en Madrid, con la campaña del Colón, y nunca, nunca, me habló en catalán. Y mira que yo lo hacía... Nada, siempre en castellano. No lo entendía".