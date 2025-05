Silvia Intxaurrondo, sobre su abuelo de Sástago: “Él siempre me decía, vete a Zaragoza que te va a dar suerte"

Silvia Intxaurrondo, la presentadora de Televisión Española, ha hablado recientemente de sus raíces en la comunidad aragonesa. Porque aunque no se ha inspirado en ellas directamente para escribir su última novela ‘Solas en el silencio’, la vasca no le resta importancia al hecho de que su abuelo por parte de madre nació y pasó su infancia en un conocido pueblo de la provincia de zaragoza.

“Sí, mi abuelo materno era de Sástago. Vivió aquí hasta los cinco años, cuando su madre fallece y su padre Tomás se lo lleva a Vizcaya, en concreto a Santurce, para mirar y buscar oportunidades”, ha confesado en ‘El Periódico de Aragón”.

Me hablaba muchísimo de Sástago, de cómo lo abrazaba el río Ebro

Además, en el citado diario regional, la comunicadora se ha mostrado nostálgica al recordar la presencia de su abuelo durante su niñez. “Y me acuerdo de que es el hombre que durante la infancia me llenaba la cabeza de historias. Me hablaba muchísimo de Sástago, de cómo lo abrazaba el río Ebro y siempre me imprimió en la retina una imagen tierna de Zaragoza”, ha explicado.

Es más, la presentadora de ‘La hora de La 1’ le tiene tan presente en su vida que ha tenido muy en cuenta uno de sus sabios consejos durante su periplo para presentar su último libro ambientado en los años setenta y relacionado directamente con la violencia contra las mujeres “Él siempre me decía, vete a Zaragoza que te va a dar suerte. Presenté la semana pasada el libro en Bilbao y ahora le he hecho caso viniendo aquí a Zaragoza”, ha explicado.

La hora de La 1: Si algo en algún momento fallase, muchas veces ni yo misma lo llego a notar”

La periodista natural de Baracaldo, Vizcaya, que analiza todas las mañanas la actualidad social y política del país en el programa informativo matinal de La Primera ha opinado también sobre muchas de las polémicas que se han generado alrededor de su figura en redes sociales. “Muchas veces soy protagonista porque unos pocos que vociferan mucho generan un debate absurdo en las redes sociales”.

“Realmente es un debate muy pequeño. Lo que ocurre es que acaba muy amplificado, o por ellos mismos, o muchas veces por los bots de las redes sociales”, ha apostillado antes de concluir poniendo en valor el trabajo de sus compañeros en ‘La hora de La 1’: “Un programa diario tiene de todo (...) Pero todo puede fallar. Lo que pasa es que yo tengo un equipo muy bueno que hace que todo suceda según lo establecido. Y que si algo en algún momento fallase, muchas veces ni yo misma lo llego a notar”.