Quién es Charles Oliveira, el rival de Ilia Topuria por el título del peso ligero de la UFC

Tras mucho tiempo de espera, ya es oficial. Ilia Topuria se enfrentará a Charles Oliveira en la International Fight Week de Las Vegas, en la que será la semana más importante del año para la compañía. El UFC 317 tendrá como protagonistas a ambos peleadores, que se disputarán el título del peso ligero.

Este combate se produce después de que Islam Makhachev haya dejado vacante el cinturón de las 155 libras para subir al peso welter con el objetivo de coronarse como doble campeón. Sin embargo, desde hace unos meses la UFC ha tomado la decisión de eliminar la posibilidad de que un peleador pueda ser campeón en dos divisiones a la vez.

Por ello, ante la intención del daguestaní de subir a las 170 libras para enfrentar a Jack Della Maddalena, la UFC ha retirado el cinturón al ruso para colocarlo en el centro de las miradas. El brasileño y el hispano-georgiano pelearán para descubrir quien es el nuevo campeón indiscutido.

¿Quién es Charles Oliveira?

Ilia Topuria se verá las caras con Charles Oliveira el próximo 28 de junio. El brasileño es uno de los peleadores más peligrosos de la división, capaz de someter a sus rivales con suma facilidad. En total son 21 victorias por sometimiento en el peso ligero, marcando un récord dentro de la UFC.

Actualmente, su historial es de 35 victorias y 10 derrotas, con su último triunfo ante Michael Chandler en UFC 309. En su último combate, el brasileño dominó al estadounidense y se llevó la victoria por decisión unánime, algo que ha sido muy discutido después de que Paddy Pimblett acabara con Chandler meses después de una forma arrolladora.

No viene en su mejor momento, pero "Do Bronx" siempre es un peligro en la división. Fue campeón de las 155 libras en 2021 tras vencer al propio Chandler en un combate por el cinturón vacante. Desde entonces, Oliveira ha vencido a peleadores de la talla de Justin Gaethje y Dustin Poirier, que forman parte del top 5 del ranking del peso ligero.

Carrera del excampeón

Charles Oliveira es uno de los peleadores más queridos por los fanáticos de la MMA. Su historia es un ejemplo de superación para todas aquellas personas que sufren problemas de salud o enfermedades desde pequeños. El excampeón del peso ligero fue diagnosticado con un soplo cardíaco y fiebre reumática cuando solo tenía siete años.

Se trataba de un problema que podía impedir al brasileño volver a caminar, pero tanto él como sus padres decidieron no rendirse. Charles comenzó a practicar Jiu Jitsu, una especialidad de lucha muy común en Brasil. Oliveira comenzó a destacar y fue adentrándose en las Artes Marciales Mixtas (MMA) hasta que recibió la llamada de la UFC en 2010.

A partir de ahí, su andadura en la compañía tuvo altos y bajos durante varios años. El brasileño acumulaba victorias y derrotas en su palmarés hasta que consiguió afianzarse en la división. No fue hasta 2018 cuando Charles Oliveira comenzó a ser un hombre temido en la UFC. Logró una racha de ocho victorias seguidas, lo que le dio la oportunidad de luchar por el cinturón del peso ligero.

Venció a Chandler y se hizo campeón, para después defender el cinturón contra Dustin Poirier, al que logró someter para mandar una advertencia dentro del peso ligero: había campeón para rato.

Sin embargo, su próxima defensa del título se vio manchada por un problema previo al combate. Charles Oliveira no logró dar las 155 libras en la báscula, provocando que el cinturón quedara vacante, aún ganando ese fin de semana a Justin Gaethje. El combate entre el estadounidense y el brasileño se produjo, y acabó con victoria por sometimiento de "Do Bronx".

Y llegó la prueba más dura. Charles Oliveira se enfrentaba a Islam Makhachev para ver quien se hacía con el título. El daguestaní mostró mucha superioridad y venció por sumisión, alejando a Oliveira de sus aspiraciones.

Tras tres peleas más, en las que ha sumado dos victorias y una derrota, el brasileño tendrá la oportunidad de recuperar lo que un día fue suyo.

El intercambio de palabras entre Oliveira y Topuria

Con el anuncio de Ilia Topuria subiendo al peso ligero, Oliveira le dedicó unas palabras al hispano-georgiano. En una entrevista, Charles aseguró que únicamente pelearía con Topuria si estuviese el cinturón del peso ligero en juego. Además, quiso destacar que tenía lo necesario para noquear al excampeón.

"Sólo pelearé con Topuria si antes gana el cinturón. Siento un gran respeto por Ilia Topuria, pero esto es peso ligero. Es la división más difícil que jamás hayas visto y tengo mucha fuerza en mis manos. Creo en mi jiu-jitsu, pero creo que puedo noquear a Ilia Topuria", afirmaba el brasileño durante una entrevista para oddspedia.

Unas palabras que molestaron a Ilia, que decidió responder afirmando tener el mando de su futuro. "Charles, mejor no digas nada. Llevas 10 derrotas: cinco por KO, cuatro por sumisión y una por decisión", empezaba diciendo Topuria en un mensaje publicado en Twitter.

"Tú eres el aspirante, mientras que yo soy el campeón, el padre de toda la división. No he venido aquí a pedir nada. Aquí, yo soy el que manda", sentenciaba.

La oportunidad de Oliveira de volver a reinar

Tres años después, el peleador brasileño tiene la oportunidad de volver a ser el rey del peso ligero. Sin embargo, se enfrentará a una de las pruebas más complicadas de su vida. Ilia Topuria llega al combate sin conocer la derrota, con un historial invicto e intachable, demostrando ser el peleador más peligroso de la compañía.

Tan solo dos de los ocho combates del hispano-georgiano dentro de la UFC han acabado en decisión, por lo que se espera que la pelea pueda terminar antes de llegar a las tarjetas de los jueces. El brasileño tendrá que tener mucho cuidado tanto en el suelo como en la pelea de pie, ya que Ilia maneja ambas facetas a la perfección.

Oliveira es un experto en Jiu Jitsu, y así lo ha demostrado desde su llegada a la compañía Sin embargo, se le ha visto muy débil de mandíbula, puesto que cada vez que le conectaban caía al suelo. Así ha pasado con varios de sus rivales, aunque al final acabara ganando.

Pero esta vez puede no ser así. Topuria tiene tal poder de KO, que si conecta no hay opción. Así se vio con Volkanovski y Max Holloway, al que no habían noqueado nunca. Por ello, se trata de una prueba de fuego para Charles, que tendrá que demostrar sus capacidades si quiere volver a la cima de la UFC.