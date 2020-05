La desescalada continúa y eso incluye el mundo del deporte. A partir del lunes 11 se autoriza el acceso a los Centros de Alto Rendimiento, Academias, como la de Nadal o Juan Carlos Ferrero; los equipos de fútbol y baloncesto podrán realizar un entrenamiento medio con un máximo de diez deportistas y se abrirán las instalaciones al aire libre con cita previa. Estas son las novedades más importantes que se implantarán desde el lunes.

Apertura de los CAR

Se autoriza el acceso a los CAR a los deportistas integrados en los programas aprobados, los deportistas de Alto Nivel (DAN), los deportistas de Alto Rendimiento (DAR) y los reconocidos de interés nacional por el Consejo Superior de Deportes. A los efectos de esta orden tendrán la consideración de Centro de Alto Rendimiento los Centros de Alto Rendimiento (CAR), los Centros Especializados de Alto Rendimiento (CEAR), los Centros de Tecnificación Deportiva (CTD), y los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD), integrados en la Red de Tecnificación Deportiva con programas deportivos aprobados por el Consejo Superior de Deportes o autorizados por los órganos competentes de las comunidades autónomas. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción de las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante.

La novedad también es la movilidad. Los deportistas y entrenadores podrán acceder al Centro de entrenamiento más cercano a su residencia dentro del territorio de su provincia. Si no hubiera Centro de Entrenamiento en su provincia, podrán acceder a otro de su comunidad autónoma, y si tampoco lo hubiera, podrán acceder al que esté situado en una comunidad autónoma limítrofe. Será preciso, en caso de tener que desplazarse fuera de los límites de su unidad territorial, la emisión de una especie de salvoconducto. Los entrenamientos se realizarán preferentemente de manera individual, y las tareas a desarrollar, lo serán siempre sin contacto físico y en turnos de un máximo de dos horas y media, debiendo respetarse en cada uno de ellos las distancias mínimas de seguridad y el límite del treinta por ciento del aforo para deportistas en función de la superficie de la instalación.

Entrenamiento medio para los equipos LaLiga

Los clubes podrán desarrollar entrenamientos de tipo medio que consistirán en el ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico y técnico, así como en la realización de entrenamientos tácticos no exhaustivos, en pequeños grupos de varios deportistas, hasta un máximo de diez, manteniendo las distancias de prevención, de dos metros de manera general, y evitando en todo caso, situaciones en las que se produzca contacto físico. Para ello, podrán utilizar las instalaciones que tengan a su disposición. Si se optara por el régimen de entrenamiento en concentración se deberá cumplir con las medidas establecidas por el protocolo del CSD. La realización de las tareas de entrenamiento se desarrollará siempre que sea posible por turnos, evitando superar el treinta por ciento de la capacidad que para deportistas tenga la instalación, con el objeto de mantener las distancias mínimas necesarias para la protección de la salud. A los entrenamientos podrá asistir el personal técnico necesario para su desarrollo. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. A los entrenamientos no podrán asistir medios de comunicación.

Reuniones técnicas de no más de diez participantes

Se podrán realizar reuniones técnicas de trabajo (visionado de vídeos, charlas técnicas, tácticas...) con un máximo de diez participantes, y siempre guardando la correspondiente distancia de seguridad y el uso de las medidas de protección necesarias. Se realizará el control médico y posterior seguimiento del personal que acceda al centro, tanto deportistas, técnicos como personal asimilable, de acuerdo con lo previsto en las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

Las sesiones de entrenamiento no contarán con presencia de personal auxiliar, ni de utilleros, reduciéndose el personal del centro de entrenamiento al número mínimo suficiente para prestar el servicio. Con carácter general, los deportistas no podrán compartir ningún material. Si esto no fuera posible, cualquier equipo o material utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de seguridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso.

Instalaciones al aire libre

Se procederá a la apertura de las instalaciones deportivas al aire libre para la realización de actividades deportivas. Y a ellas podrá acceder cualquier ciudadano, deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. Se permitirá la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros. Asimismo, se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección sanitaria.

Cita previa

Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada podrán ofertar servicios deportivos de forma individual y con cita previa. Antes de la reapertura, se procederá a la limpieza y desinfección del centro y la actividad se desarrollará de manera individualizada, sin contacto físico, por turnos previamente estipulados, y de manera que se evite la acumulación de personas en los accesos, tanto al inicio como a la finalización del turno. Sólo habrá una persona por entrenador y turno y en ningún caso se podrá superar el treinta por ciento del aforo de usuarios, ni rebajar la distancia de seguridad de dos metros entre personas. En ningún caso se abrirán a los usuarios los vestuarios y zonas de duchas, pudiendo habilitarse, en los casos estrictamente necesarios, espacios auxiliares.