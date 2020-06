Y Salvador Illa, ministro de Sanidad, se quitó las gafas, como para acentuar su enfado. Le preguntaron por qué se había reunido con los futbolistas y lanzó un discurso de casi minuto y medio in crescendo para explicar que son los referentes sociales los que tienen que explicar a la gente que no puede pasar lo que sucedió en el multitudinario botellón de Tomelloso: "Cuando vi el botellón en Tomelloso pensé que era fundamental que salieran referentes sociales a decir ‘cuidado’. No puede ser que 700 personas hagan botellón con los muertos que hemos tenido. Esto no ha sido una broma”, ha contado.

“Me venían ofreciendo esto hace tiempo (reunirse con los futbolistas) y dije ‘no lo quiero’ pero lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso”, ha confesado. “En este momento es fundamental que los referentes sociales inculquen responsabilidad a la ciudadanía”, ha señalado.

El problema es que Sergio Ramos no entendía por qué la reunión no era pública, lo que concordaria con la ejemplaridad que dice Illa. El jugador blanco quería eso, que se pudiese ver por todo el mundo, pero se negaron.

A Illa le acusaron de preocuparse más por el fútbol que por otras cosas: "El héroe que tiene en mente estos días”, son los profesionales sanitarios y los científicos, pero “a quien escuchan los jóvenes es a quienes escuchan. Ese día decidí que yo me iba a reunir con ellos”.