El Real Madrid trabaja en Valdebebas con (nueva) normalidad, adaptándose como hacemos todos. La ciudad deportiva blanca fue de las primeras que se cerró tras un caso de coronavirus en el equipo de baloncesto. Fue inmediato y fue como el toque de atención que necesitaba el fútbol para darse cuenta que el virus atacaba a todos. En el regreso, todos los futbolistas pasaron los test y todos dieron negativos. Poco a poco, siguiendo el protocolo de LaLiga, los entrenamientos ya vuelven a ser como antes y falta muy poco para los partidos, aunque sin público. Vinicius tiene el reto de que al equipo ya han vuelto Asensio y Hazard y tiene que demostrar a Zidane que puede pelear con ellos y con Bale un sitio junto a Benzema. No ha perdido la forma en la cuarentena, en la que por las redes ha mostrado su gusto por la música y estos días su apoyo al movimiento en contra del racismo. Contesta a todo menos a eso en un cuestionario que este periódico mandó a Valdebebas.

–Han sido 80 días sin fútbol, ¿cuánto se echa de menos?

– Ha sido tremendo, muy extraño. Jamás podré olvidarlo. Pasaban los días muy lentos y todo era muy repetitivo, muy mecánico. Hacía mucho entrenamiento físico y claro, podía jugar algo con balón por la gente que vive conmigo, pero no tiene nada que ver con los entrenamientos profesionales. Todo ha sido muy extraño y muy duro.

–¿Qué ha estado haciendo durante el confinamiento?

–Imagínate, mucho juego de Play y esas cosas, mucho entrenamiento personal, muchas películas. Los días se hicieron muy largos. Los entrenamientos estaban todos planeados y estudiados por los profesionales del club. Nuestro contacto con los preparadores y con el míster han sido permanentes. En este sentido, en medio del caos, Zidane puso mucho orden y tranquilidad.

–Mucha música, me parece ¿qué le gusta?

–Claro, mucha música. Me gustan varias clases de música. No me quedo con sólo un estilo. El reguetón me gusta mucho, pero me gusta mucho también la música de mi país.

–¿Qué ha echado de menos de Madrid, de salir a la calle?

–Claro, fue realmente triste. Por la televisión veía imágenes de la ciudad totalmente solitaria, vacía y era increíble. Es algo que será imposible de olvidar. Ojalá que lo logremos, pero será imposible. Y por un lado será bueno que no lo olvidemos para que todos seamos a partir de ahora mucho más cuidadosos.

–¿Un futbolista lo vive distinto al resto?

–Un futbolista profesional o cualquier deportista profesional lo hemos tenido que vivir de distinta manera porque nuestra meta era estar lo mejor preparados posible para cuando todo hubiera pasado. Lo que sucede es que al comienzo de todo esto, seguro que nadie pensó que iba ser tan largo.

–¿Cómo está físicamente?

–La verdad es que me encuentro muy fuerte, muy bien. Me siento preparado para el arranque. Hemos tenido unas semanas muy buenas de preparación, muy exigentes y el míster nos ha puesto al máximo. Estoy muy contento de cómo se han hecho las cosas.

–¿Es difícil volver así, con menos preparación?

–No creo que el problema sea tanto de preparación física, sino de adaptación a todos los cambios con los que vamos a tener que jugar. Vamos a jugar al fútbol, pero sin partes importantes que formaban parte de nuestra profesión. Creo que la adaptación mental y anímica será más importante que la física. Físicamente estamos ya casi listos y el resto se cogerá con los partidos y con los entrenamientos.

– Hablando de jugar sin público, ¿siente la expectación que levanta en el Bernabéu cuando coge la pelota?

–El público del Bernabéu es muy cariñoso y yo siento ese cariño. Yo quiero hacer muchas cosas por ellos. Quiero que ellos se sientan orgullosos de mí. No voy a dejar de luchar porque eso sea siempre así.

–¿A regatear se aprende?

–Se aprende a todo un poco más cada día que vengo al entrenamiento. El míster nos insiste siempre en que él aprendió a jugar al fútbol hasta el último día de su carrera; que en el último entrenamiento aprendió algo más que en el penúltimo.

–¿Los futbolistas escuchan las críticas que a veces se oyen?

–Tenemos que mantenernos bastante aislados de las críticas y de los elogios. La clave es que tengamos un criterio propio para saber en qué nos hemos equivocado y en qué podemos mejorar. Las únicas críticas que me interesan son las de los profesionales de mi equipo o de profesionales capacitados. No me interesan las críticas ni los elogios que vienen desde la pasión o para hacerse notar. Ésas no, ésas no sirven de nada. Pero claro que los consejos de los profesionales del club son muy necesarios.

– Cuándo se acerca a la portería, ¿se piensa en algo?

–Depende de la jugada. Hay jugadas en las que es tu instinto el que manda. Hay jugadas, más largas, con más capacidad de espacio, en las que puedes pensar cuál debe ser la mejor solución; aunque todo sea rápido, hay veces en las que sí puedes pensar si es mejor un pase, un regate o cualquier otra solución. Hay jugadas en las que no hay tiempo para eso y el que juega es el instinto.

– Es muy joven y está en el Real Madrid. ¿Qué piensa que puede mejorar?

–Como he dicho antes, mi intención es la de mejorar cada día y todos los días que vengo a entrenar o a jugar. No pienso parar de aprender. No me lo podría permitir. Quiero triunfar en el Real Madrid. No voy a dejar pasar mi oportunidad de convertirme un jugador muy útil y valioso para el mejor club del mundo. Voy a devolver toda la confianza que ha puesto en mí.

–¿Qué le dice Zidane?

–Zidane es muy cercano conmigo. Me da muchos consejos y sobre todo mucho entusiasmo. No quiere verme decepcionado y quiere verme siempre en progresión. Yo no soy de los que me vengo abajo, pero si así fuera, él no lo iba a permitir.

–¿Cómo es jugar en el Di Stéfano?

–Es un gran campo y estamos muy orgullosos de jugar en el campo que lleva el nombre del mejor jugador de la historia del Real Madrid, una leyenda de la que aquí se habla constantemente. Será un honor para nosotros. Es muy buen campo.

–¿Están preparados para jugar sin público?

–Nadie está preparado para jugar sin la afición. Es parte del juego. Pero será una aventura nueva para todos nosotros. Va a ser rarísimo y los que mejor se aclimaten a esto serán los que tengan más oportunidades de hacer buenas cosas. Tenemos que hacer normal lo anormal.

–Cuando se juegue como local se va a echar de menos el calor, pero de visitante, ¿ayuda que no haya público?

–Una cosa por la otra. Pero si me dan a elegir, prefiero tener siempre los estadios llenos, tanto si es a favor como si es en contra. El fútbol es de la gente y para la gente. Pero veo lógico la decisión que se ha tomado, porque hay que acabar definitivamente con el contagio.