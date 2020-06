¿Cuántos lesionados ha habido antes de empezar? Los equipos, en alerta: será la Liga de las rotaciones

Quique Setién ha dirigido doce partidos al Barça y sólo en la visita a Ibiza en Copa Messi se quedó fuera de la convocatoria. Es más, en los once duelos restantes, el «10» del Barça ha disputado todos los minutos posibles: nunca empezó en el banquillo y nunca fue sustituido. Desde el primer encuentro (19 de enero) al último (7 de marzo) que jugó el argentino pasaron 48 días. Por tanto: 11 partidos en 48 días. El panorama ahora en este extraño final de Liga es el siguiente: quedan el mismo número de encuentros, once, pero menos tiempo, 36 días, a uno cada 3,2. Y la situación, además, es diferente. «Va a ser atípico por completo», advierte el doctor Pedro Luis Ripoll, director de la clínica Ripoll y De Prado y también miembro de la Comisión Médico-Científica de la Real Federación Española de Fútbol. Y pasa a explicar los motivos de la «no alarma, pero sí preocupación» que hay en el fútbol con esta vuelta a empezar. «El total de lesiones que ha habido durante el parón han sido 54 reportadas, de las cuales 41 han sido musculares y 13 traumáticas. 42 lesiones de éstas son leves y 12 son importantes y los jugadores tienen en duda su participación en la competición en las cinco semanas que quedan», cuenta el doctor. Las lesiones reales han sido más, ésas son sólo las notificadas y la previsión es que cuando empiece la competición, aumenten. Los equipos lo saben de ahí que estén en alerta y trabajando para intentar minimizar riesgos y no quedar mermados, porque con tan poco tiempo de recuperación, una lesión mediana supone el punto y final a la Liga.

En la Bundesliga, 39; en la Liga, 54

Los dos meses de parón perjudican al fútbol español. «En la Bundesliga han tenido hasta hoy 39 lesiones y nosotros 54. Esta diferencia se justificaría porque ellos pararon sólo 20 días y nosotros dos meses largos, eso hace que nuestros jugadores tengan más dificultades», analiza Ripoll. «En la primera fase de vuelta a los entrenamientos hubo muchas lesiones de sóleo (zona del gemelo). Después, al entrar en contacto con el balón, ha venido una cantidad muy importante y diferencial de lesiones del recto, en el cuádriceps [Messi, por ejemplo]. Y ahora que estamos con los partidillos ha habido más isquiotibiales (zona posterior del muslo)», dice el doctor sobre las zonas del cuerpo en las que hay que poner especial cuidado.

Por tanto, ese largo parón se junta con la aglomeración de partidos y con las altas temperaturas y la humedad, que son otro factor de riesgo. «Las rotaciones van a resultar no sólo esenciales, también inevitables: en Alemania en las tres primeras jornadas, el 60 por ciento de los equipos hicieron uso de los cinco cambios y esto en equipos que están más en forma que nosotros. Pero los jugadores estaban al límite», concluye Ripoll. La palabra «equipo» va a tener más sentido que nunca en esta miniliga de once partidos, con dos puntos de diferencia del Barcelona sobre el Madrid. Los azulgrana no se pueden permitir ni un tropiezo en forma de empate, porque tienen perdido el «gol average». Setién maneja una plantilla corta, aunque la recuperación de Luis Suárez es un alivio para él. Tiene 19 jugadores (¿más Riqui Puig?). Zidane cuenta con más efectivos, hasta 25 con Hazard y Asensio ya sanos, aunque está por ver qué papel tienen Brahim, Mariano, Jovic, el propio Asensio o incluso Bale, con pocoo ningún protagonismo hasta ahora. Pero el técnico francés es un convencido de las rotaciones. El año en el que sumó la conquista de la Liga a la de la Champions fue con la famosa «unidad B», en la que los habituales suplentes sumaban en España mientras algunos de los titulares descansaban para estar más fuertes en Europa. Esta vez las dos «unidades» serán para la misma competición.