La salvaje broma a Edurne sobre David de Gea en el programa de Broncano

Edurne fue la invitada en el programa “La Resistencia” de Movistar, que presenta y dirige el humorista David Broncano. La cantante es la pareja del portero de la selección, David De Gea, y varias de las bromas se hicieron alrededor del guardameta.

Edurne regaló a Broncano un muñeco, un funko, con la imagen del portero y el humorista bromeó sobre su pasado rojiblanco. “Me gusta a mí De Gea, cuando estaba en el Atleti me gustaba”, dijo Broncano. “¿Sólo en el Atleti? Ahora ya no, ¿no?”, respondió Edurne. “Fue irse de allí y se me borró de la memoria”, contestó el presentador.

“¿Viene con las gafas y el bastón?", preguntó entonces Grison, uno de los colaboradores del programa, en alusión a los presuntos problemas de visión del guardameta del Manchester United.