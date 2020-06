El enfado de Cristóbal Soria, de El Chiringuito, por el arbitraje a favor del Real Madrid

El enfado de Cristóbal Soria, antiguo delegado del Sevilla y ex madridista declarado, mostró su indignación por el arbitraje presuntamente favorable al Real Madrid en Anoeta. El colaborador de El Chiringuito resumió su indignación en dos tuits.

En el primero se quejaba del penalti a Vinicius. “Todos vemos cómo se cae de maduro”, dice.

TODOS absolutamente TODOS hemos visto como el gran Vinicius Júnior se cae de maduro sin que el jugador de la Real Sociedad le toque...van a picotazo gordo por partido...

Estos del real de madrid haciendo siempre un guiñito a su historia... — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) June 21, 2020

En el segundo, animaba a la rebelión al equipo donostiarra. “Todo lo que no sea que la Real Sociedad abandone el terreno de juego de inmediato NO me vale... Los que amamos el fútbol NO podemos permitir esto”, decía con muchas mayúsculas y muchas admiraciones. Y añadía la etiqueta #HistoriaManchada