El jugadón de Camavinga, ¿convencerá al Real Madrid para ficharle ya?

Camavinga es uno de los jugadores que está en la agenda del Real Marid, pero este verano su fichaje parece imposible. “Los rumores? Francamente, eso no me molesta en absoluto. Es fútbol, hay que prepararse. En el fútbol hay rumores, cosas verdaderas, cosas falsas. No deberías prestarle demasiada atención. ¿Mi decisión sobre mi futuro? Simplemente, soy de Rennes. Me quedan años de contrato y estoy feliz de ser del Rennes hoy”, ha dicho el futbolista, que va a jugar Champions la temporada que empieza.

Otra cosa es la próxima temporada, cuando sólo quede un año para el final de un contrato que acaba de renovar. Y otra cosa es que el Real Madrid considere que un jugador que hace esto no se puede dejar escapar.