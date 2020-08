El vídeo de las lágrimas de Neymar tras perder la final de la Champions contra el Bayern Múnich

Neymar ganó la Champions en el Barcelona al lado de Messi y Luis Suárez en 2015. Dos años después se marchó al PSG para buscar la gloria solo e intentar ser el mejor, superar a Leo y a Cristiano. Estaba ante su gran oportunidad y le puso entusiasmo y ganas, pero no pudo con el Bayern. Perdió el PSG, perdió el brasileño, que terminó frustrado. Tuvo una gran ocasión en la primera mitad que le paró Neuer. Al final no pudo contener las lágrimas. No había quien lo consolara. Ni Alaba, el central del Bayern, que fue a darle un fuerte abrazo.

