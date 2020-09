“Hay que hacerle la ola”. La defensa de Luis Enrique a De Gea

David de Gea fue el portero que eligió Luis Enrique para su regreso al banquillo de España y la respuesta del guardameta del Manchester United no pudo ser mejor. Por eso quiso destacarlo el seleccionador cuando le preguntaron por la actuación de los nuevos. “Y David de Gea”, añadió después de alabar a Ansu Fati, Mikel Merino, Óscar y Ferrán Torres, “que cuando alguna vez comete un fallo le buscamos las cosquillas y había que hacerle la ola después de un partido como éste”.

Nada extraño para Luis Enrique, que ha seguido atentamente la trayectoria del portero en su equipo. “Como éste ha hecho muchos en la Premier, que le he seguido mucho”, asegura. Y pide una reivindicación para De Gea. “Estaría bien que fuera portada de un periódico importante y que dijeran ’vaya porterazo que tenemos’”, reclama.

De Gea fue su portero, pero Luis Enrique reconoce que podía haber jugado cualquiera. “Yo cuando llego a la selección siempre tengo una idea establecida, que te puedo garantizar que nunca se cumple. Me fío mucho de las sensanciones, de lo que veo, de lo que hablo con los jugadores, lo que me transmiten y los detalles que veo en los entrenamientos. Podían haber jugado los tres, incluso Unai [Simón]. Me he decidido por David, pero podían haber jugado Kepa o Unai”, insiste.

David ha sufrido las críticas de la prensa durante los últimos tiempos en la selección e incluso en su equipo, pero no cree Luis Enrique que suponga una falta de respeto. “No hay faltas de respeto”, dice. “Lo que interpreto es que David y Kepa, que están en otra liga están acostumbrados a que se les mire con lupa y tienen las espaldas anchas. Cuando comenten un fallo tiene mucha repercusión, pero un profesional sabe que tiene que aguantar esto. Están acostumbrados porque han cometido errores como todos los porteros del mundo. Y lo superan”, asegura.