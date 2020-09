F1: Hamilton saldrá primero en la Toscana

Nada nuevo en el horizonte de la F1. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de La Toscana en Mugello, Italia, y Hamilton no quiso problemas y se volvió a marcar una “pole position” por delante de su compañero Bottas, que no pudo con él. Sainz arrancará noveno y, al menos, pudo acceder a la Q3 porque el McLaren no está dando lo mejor de si en un escenario nuevo como es este circuito.

Otra pole para Hamilton.

Sainz saldrá desde la novena plaza. #TOSmovistarF1 pic.twitter.com/K1uVy5zvmR — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 12, 2020

La sesión de clasificación arrancó con un calor inesperado. La pista estaba a 45 grados y eso significa que los pilotos, con el mono y el casco puesto, rodaban a cinco grados más, a 50, una muestra más de la alta preparación física que tienen los protagonistas de la F1. Los Mercedes volvieron a dominar la Q1 en un escenario nuevo para casi todos, aunque hubiera equipos como Ferrari que tenían algo más de información. De hecho, el trazado italiano es propiedad de la marca italiana. Bottas dominó la tabla por delante de Hamilton, Verstappen y Albon. Sainz clasificó 12º y reflejó que el McLaren anda algo perdido con una la configuración. En cuanto a los Ferrari, que celebra su Gran Premio número 1.000, Leclerc pasó a la siguiente ronda en sexta plaza mientras que su compañero Vettel pasó apuros y accedió en el último lugar. Gasly, ganador del pasado Gran Premio de Italia, se quedó fuera.

Los pilotos eliminados en la Q1 fueron: Gasly, Giovinazzi, Russel, Latifi y Magnusen.

En la Q2 los Mercedes coparon las primeras plazas. Sus dos pilotos marcaron un tiempo casi clavado con una diferencia de apenas 13 milésimas. Los Red Bull se colocaron a continuación mientras que Ricciardo, Renault, confirmó la buena progresión del equipo y el monoplaza. Leclerc fue séptimo mientras que su compañero Vettel quedó eliminado. Sainz, casi por sorpresa, se aupó hasta el décimo puesto, en el límite para pasar a la ronda definitiva.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron: Norris, Kvyat, Raikkonen, Vettel y Grosjean.

En la definitiva Q3, en el primer intento, Hamilton puso las cosas en su sitio marcando el mejor por delante de Bottas, eso sí, por sólo 59 milésimas. Verstappen fue tercero mientras que Sainz, séptimo, esperaba al rendimiento de los Renault de Ocon y Ricciardo, que no salieron en los primeros minutos.

Finalmente, las cosas no cambiaron por arriba con Hamilton en “pole” por delante de Bottas, Verstappen, Albon, Leclerc, Pérez, Stroll, Ricciardo, Sainz y Ocon.

El Gran Premio arrancará mañana a las 15:10 h