“Marcos de Quinto: provengo de familia humilde, pero...", la respuesta tras la bronca con Seguí de Sotomayor

Roberto Sotomayor no ha querido dejar sin contestar a Marcos de Quinto, tras unirse el ex de Ciudadanos a la crítica que le había hecho Cristina Seguí.

Estimado @MarcosdeQuinto : es verdad q no me acompaña ser hijo de familia acomodada q estudió en la Universidad privada y con modos muy chulescos. Yo, en cambio, provengo de familia humilde, estudié en universidad pública y creo tener bastante más educación q usted", le escribe. Marcos de Quinto le había insultado diciendo que no le daba para más que para ser de Podemos y que como atleta, tampoco se podía esperar mucho de él.

También ha respondido a eso. “Y hablando de mis condiciones físicas, la verdad es que me conservo bastante bien a mi edad, lástima no poder decir lo mismo de usted. En todo caso, si quiere, podría convertirme en su entrenador personal. Seguro que terminaríamos hablando de política efímera, ERES, y chanchullos”