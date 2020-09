El argentino Diego Schwartzman, que ganó este sábado por primera vez al español (6-2 y 7-5) en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma y avanzó a semifinales, reconoció que vivió “el mejor partido” de su carrera.

“Nadal estaba regresando después de siete meses, y pensé que el tenis es loco y que quizás tendría mis opciones. Pensé en crearme oportunidades y luego en aprovecharlas. Nunca había ganado a los tres grandes del tenis (el suizo Roger Federer, Nadal y el serbio Novak Djokovic), excepto hoy”, dijo Schwartzman al acabar el partido.

Explicó cómo había sido: Contra un jugador así, muchas veces, las cosas que planeas o piensas antes de un partido no salen. Y te lo puedo decir yo, que en nueve veces antes de hoy, no me salió nunca"

Tenía un plan muy claro: "La idea, por la hora en la que jugamos, por el hecho de que él venía sin muchos partidos y yo ya con tres torneos jugados, más allá de que no hayan sido buenos, era tratar de jugar siempre una pelota más. Hacerlo jugar un ratito más, una pelota más por punto. Que no le fuera fácil pegar winners, también. Que seas pesado en cada punto. También la mezcla de tener la paciencia de cuando él me jugaba bolas altas para echarme para atrás, pegar también una bola alta y meterme en el punto, jugando dejadas también y estar fino con mi derecha.

Y no fallar. “Como digo, cuando juegas contra alguien así, te equivocas dos o tres veces y el partido se te va para el otro lado. Hoy, cometí muy pocos errores. También me ayudaron varios errores suyos. No pudo sacar bien, no metió muchos primeros saques y eso me dio la oportunidad de tener mis chances y hoy, a diferencia de las otras ocasiones, las pude aprovechar”