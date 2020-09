Lo que opina Fernando Alonso de Hamilton, que está cerca de igualar los siete títulos de Schumacher

Fernando Alonso fue el hombre que cortó la racha de triunfos de Michael Schumacher y le ganó dos Mundiales. Lewis Hamilton es el piloto que está a punto de igualar el récord histórico de siete coronas del “kaiser” alemán y por el británico y sus éxitos fue preguntado Fernando, que el año que viene vuelve a la Fórmula-1, en una entrevista en el diario “As”. “Yo creo que ha estado en el sitio adecuado en el momento adecuado y, aunque todo el mundo piense ahora que ya se sabía, es un poco un golpe de suerte", contesta. "Cuando Red Bull logró cuatro títulos seguidos creo que era difícil para todo el mundo pensar que una bebida energética iba a dominar la Fórmula 1 ante gigantes como Ferrari, McLaren, Mercedes… Así que eso fue un golpe de suerte y Vettel tiene cuatro títulos mundiales. Cuando yo estuve en Renault, nadie pensaba que Renault iba a ganar dos campeonatos contra Ferrari con Schumacher y McLaren con Raikkonen, pero Renault acertó esos años y tuvimos la suerte de estar ahí en el momento adecuado y ganamos dos títulos. Siempre necesitas ese golpe de suerte de estar en el momento adecuado, y cuando Hamilton pasó a Mercedes se cuestionó mucho ese movimiento porque ese año fueron bastante mal, fueron terceros en constructores, pero después llegó el turbo y esta nueva era de la F1 y ganaron todos los demás años. Así que es estar en el momento adecuado, pero no es que te cambies por otro piloto porque cada uno tenemos nuestro palmarés y nuestras virtudes”, añade. ¿Cuál sería la virtud de Alonso? “Yo soy un piloto igual más versátil, igual no el mejor en cada momento y condición de la pista, pero más un todoterreno. Si puedo retirarme con un Mundial de kárting, de Resistencia, Le Mans, Daytona, Fórmula 1, ojalá un día un Dakar... No será la misma repercusión mediática de la F1, pero también en la F1 hay mucha gente que sabe por qué a veces suceden los resultados y por qué no”, responde.