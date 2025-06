Las declaraciones de Bertín Osborne sobre Cataluña que nadie recuerda: "Se tiene que poner el límite en algún sitio"

La actualidad más destaca de Bertín Osborne marca su presencia en el concurso 'Tu cara me suena' y al asunto de la paternidad sobre el hijo de Gabriela Guillén, un tema que todavía sigue muy candente ya que ha informado que le sería "una putada". Incluso en el momento en el que la fisioterapeuta estaba embarazada, Bertín le aseguro que "a estas alturas no tengo vocación de ser padre".

Su expareja, la modelo Fabiola Martínez,también se ha postuladosobre el comportamiento del cantante y presentador. Es cierto que está cansada de que se le pregunte sobre su antiguo amor, pero durante la IX Cena Benéfica de la Fundación Querer, se sinceró sobre el papel de Bertín y aseguró que "como madre de algunos de sus hijos, estoy contenta". También ha añadido que sus años con él "fueron maravillosos" y que todo el mundo tiene esa sensación de que "no hace nada, y no es verdad".

Gabriela Guillén, indiferencia a las últimas declaraciones de Bertín Osborne Europa Press

¿Bertín Osborne habría acordado no hacer de mujer en 'Tu cara me suena'?

En cuanto al programa de televisión 'Tu cara me suena', la polémica se originó durante la emisión de hace dos fines de semana. Esto se debió al intento de abandono y la molestia de Yenesi con respecto a sus actuaciones, ya que considera que siempre están intentando dejarla en mal lugar. Ella mantiene que sus interpretaciones están a la altura de las circunstancias pese al poco puntaje con el que la valoran. De hecho, la tiktoker se marchó del plató pero luego volvió; esto por un lado.

Por el otro, las miradas también estaban centradas en el propio Bertín, quien fue acusado de favoritismo en este reality. Se ha especulado sobre la posibilidad de que los famosos firmen un contrato que tiene que ver con el 'pulsador' para las imitaciones del próximo programa. Esta cláusula tendría como objetivo acordar las interpretaciones que harían en todos y cada uno de los capítulos, algo que le restaría mucha emoción al concurso y a ese espíritu de juego limpio. Osborne ha sido señalado porque se piensa que habría pedido solo hacer a cantantes del género masculino, algo que la productora ha negado en rotundo.

"La ley está para cumplirla"

Otro de los asuntos sobre los que se postuló Bertín fue el de la situación política de Cataluña, aunque esto fue varios años atrás. En febrero de 2019, en el plató de 'Sábado Deluxe', explicó ante Jorge Javier Vázquez que tiene muchos amigos de índole independentista y que son personas totalmente corrientes como cualquier otra. Es cierto que declaró durante la emisión que él está a favor de "cualquier cualquier partido político que mire por la unidad de España", pero también quiso ofrecer su veredicto sobre las ideas separatistas.

"Cuando hay sentimientos involucrados es complicadísimo. La ley está para cumplirla y se tiene que poner el límite en algún sitio. No estoy a favor del referéndum si es ilegal", indica. No obstante, en caso de que esto fuese un proceso totalmente reconocido por el Estado, no tendría ningún tipo de problema. Lo que sí que tiene claro es que "no se pueden permitir que se hagan cosas ilegales, porque si no, esto sería un circo".

Un enamorado de su país al que le vale el partido que defienda a España

Bertín Osborne es "un enamorado de mi país" al que le gustan "las paellas, los toros..." y muchas otras cosas. Incluso, revela que le "encantan los hechos diferenciales que nos han hecho diferentes a los países que nos rodean", mostrando esa exclusividad de la que puede gozar España. En cuanto a los partidos políticos, asegura que le valdrá el que sea siempre que defienda 'con uñas y dientes' a su país de procedencia. "Desde VOX para la izquierda, me sirve hasta el PSOE si fuese un partido que pelease y defendiese la unidad de España", asegura. También apunta a que los españoles "nunca estaremos al 100% de acuerdo con ninguno, pero que a él le "sirve cualquiera siempre y cuando las líneas rojas no se crucen".

En su momento, durante la época de la pandemia, valoró el trabajo que hizo el Ejército por todo el territorio. "Cuando vemos a esas Fuerzas Armadas a quienes les han pedido que no fueran a una parte de España porque a lo mejor les infectaban, han ido y lo que han hecho es desinfectarles", argumenta. De hecho, quiso echar la culpa de la situación no bien gestionada a aquellos que lideraban el país: "Por todos los españoles que seguimos en casa como uno solo ayudando a que esto se cuanto antes a pesar de todos los que nos dirigen. ¡Viva la Guardia Civil, vivan las Fuerzas Armadas, viva el Rey y viva España!".